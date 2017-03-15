Сьогодні у Львові стартує зональний чемпіонат України з боксу
15-18 березня у виставковому центрі “Шувар -ЕКСПО” (вул. Хуторівка, 4б) у Львові відбудеться зональний чемпіонат України з боксу серед юнаків 2003-2004 років народження.
Інформує Гал-info.
У ньому візьмуть участь спортсмени із Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Боксери змагатимуться у 20 вагових категоріях ( до 35,5кг; 37кг; 38,5кг; 40кг; 41,5кг; 43кг; 44,5кг; 46кг; 48кг; 50кг; 52кг; 54кг; 56кг; 59кг; 62кг; 65кг; 68кг; 72кг; 76кг; +76кг.)
Мета заходу – виявити найсильніших спортсменів-кандидатів до збірної команди регіону для участі у фінальній частині Чемпіонату України з боксу.
Програма проведення змагань
15.03. – день приїзду команд, мандатна комісія (до 18.00), зважування учасників змагань(з 18.00 до 20.00), жеребкування (о 20.30);
16.03. о 14.00 - урочисте відкриття змагань, попередні поєдинки;
17.03. - півфінальні поєдинки;
18.03. об 11.00 – фінальні поєдинки, нагородження, від’їзд команд;