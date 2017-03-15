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Сьогодні у Львові стартує зональний чемпіонат України з боксу

15.03.2017 | Новини

15-18 березня у виставковому центрі “Шувар -ЕКСПО” (вул. Хуторівка, 4б) у Львові відбудеться зональний чемпіонат України з боксу серед юнаків 2003-2004 років народження.

Інформує Гал-info.

У ньому візьмуть участь спортсмени із Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Боксери змагатимуться у 20 вагових категоріях ( до 35,5кг; 37кг; 38,5кг; 40кг; 41,5кг; 43кг; 44,5кг; 46кг; 48кг; 50кг; 52кг; 54кг; 56кг; 59кг; 62кг; 65кг; 68кг; 72кг; 76кг; +76кг.)

Мета заходу – виявити найсильніших спортсменів-кандидатів до збірної команди регіону для участі у фінальній частині Чемпіонату України з боксу.

Програма  проведення змагань

15.03. – день приїзду команд, мандатна комісія (до 18.00), зважування учасників змагань(з 18.00 до 20.00), жеребкування (о 20.30);

16.03. о 14.00  -  урочисте відкриття змагань, попередні поєдинки;

17.03. -  півфінальні поєдинки;

18.03. об 11.00 – фінальні поєдинки, нагородження, від’їзд  команд;   

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