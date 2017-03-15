У музеях Львівщини встановлюють касові апарати
15.03.2017 | Анонси
Від сьогодні, 15 березня, в музеях Львівщини встановлять касові апарати. Це дозволить вести чітку фінансову звітність у роботі музеїв, а також здійснювати збір корисної статистики – скільки людей відвідало той чи інший музей, галерею тощо.
Про це повідомили у ZIK.
Відтак, з 15 березня обліковуватимуть як готівкові, так і безготівкові кошти. Така новація полегшить процедуру отримання квитків для відвідувачів.
Реалізовуватимуть квитки через касові апарати Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у місті Самборі, Львівський національний літературно-меморіальний музей І. Франка, Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові, Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі».