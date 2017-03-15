Міжнародний турнір із баскетболу на візках вперше проведуть у Львові
Львівська баскетбольна команда інваспортсменів «Union Basket» інтенсивно готується до змагань, які відбудуться у Львові 26-27 квітня. На перший турнір із баскетболу на візках до Львова з’їдуться учасники зі всієї України і навіть з-за корону. Гравці львівської команди дістаються на тренування з різних куточків Львівщини, а є баскетболісти і з інших областей.
Інформує Zaxid.net.
Олена Коваль – із Черкащини. Дівчина проходить реабілітацію у львівському центрі. Там і дізналася про баскетбол. Та поки що їй важко поцілити у кошик. Дівчина на баскетбольному тренуванні вдруге у житті. Та ці відчуття варті виснажливих зусиль.
«Відчуваєш, що жива, кисню бракує. Але дуже весело і дуже подобається. Так, завтра буде все боліти, але воно того варте. Ми навіть у реабілітаційному центрі на Хуторівці на коридорі тренувались із Сашком. Він мене підбадьорював, мовляв давай тренуйся, завтра їдемо. Ти ж тиждень не була, побачимо: забула, чи ні», – з усмішкою зізнається Олена.
Баскетбол став частиною життя Олександра Яковця ще торік, коли команда Юніону тільки утворилась. Тоді хлопець доїжджав із Винників. Згадує свої перші тренування.
«Спочатку було важко, спина не тримає. Ви не знаєте, що це таке, напевно. Дуже було важко. Ну, я до травми любив грати у баскетбол, спортом займався. Попробував — сподобалось, і так затягнуло», – згадує Олександр.
Тренувальні вправи для інваспортсменів мало чим відрізняються від вправ для здорових. Одною з відмінних є блокування.
«Блокувати на візку легше, але з іншої сторони там є правила, які обмежують. Не можна бити візком об візок, має бути зафіксована позиція. Це суттєво обмежує швидкість, а спортсменам треба набагато швидше переміщуватись і займати позиції. Неправильно занята позиція веде до фолу», – пояснює головний тренер команди «Union Basket» Мар`ян Пітин.
Тренер із командою ще від зародження інвабаскету в Україні. Тоді – 12 років тому – Львівський клуб успішно брав участь в українській першості. Та через фінансові труднощі команда занепала. І от, через понад 10 років перерви, знову вийшла на спортивну арену.
«12 років тому не такий високий рівень був, оскільки в Україні баскет фактично зароджувався. Не було візків, не було стабільних людей. Зараз команда не є в гіршому стані. Навпаки – команда потужніша, сильніша на порядок. Більше людей залучились, вони стабільно грають», – пояснює капітан команди «Union Basket» Павло Козак.
Баскетболісти готуються прийняти перші у Львові змагання з інвабаскету. На турнір запросять команди зі всієї України і гостей із Польщі. А усіх львів`ян чекають на матчах 26-27 квітня у палаці спорту «Галичина».