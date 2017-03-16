Авіакомпанія RYANAIR запускає бюджетні авіарейси в Україні (34-ій країні)
Провідна європейська авіакомпанія Ryanair сьогодні (15 березня) повідомила про свої перші рейсиз України, яка стала 34-ою країною для компанії. Наразі оголошено 4 нових маршрути з Києва в Ейндховен, Лондон, Манчестер і Стокгольм і 7 нових маршрутів зі Львова до Берліна, Будапешта, Ейндховена, Кракова, Лондона, Мюнхена Меммінгена і Вроцлава (з жовтня).
Очікується, що пасажирський рух на рейсах компанії в аеропортах Києва і Львова складе 510 000 пасажирів.Із запуском нових рейсів в Україні компанія Ryanair до кінця 2017 року очікує:
У Києві:
- 4 нових маршрути:
Ейндховен (3 на тиждень), Лондон Станстед (5 на тиждень), Манчестер (3 на тиждень) і
Стокгольм Скавста (4 на тиждень)
- 15 рейсів на тиждень
- 250,000 пасажирів
У Львові:
- 7 нових маршрутів:
Берлін (2 на тиждень), Будапешт (2 на тиждень), Ейндховен (2 на тиждень), Краків (3 на
тиждень), Лондон (2 на тиждень), Мюнхен Меммінген (2 на тиждень) і Вроцлав (3 на тиждень)
- 16 рейсів на тиждень
- 260,000 пасажирів
Свій вихід на ринок України компанія Ryanair відсвяткувала спеціальною пропозицією: білетами
на рейси у жовтні і листопаді за ціною всього від 19,99 євро. Пропозиція діє до опівночі четверга
(16 березня).
Під час прес-конференції у Львові комерційний директор компанії Ryanair Девід О’Брайан заявив:
«Компанія Ryanair рада повідомити про те, що рейси за низькими тарифами нарешті
стануть доступними Україні, нашій 34-й країні роботи. Так, ми запускаємо 4 нових
маршрути з Києва в Ейндховен, Лондон, Манчестер і Стокгольм, а також 7 нових маршрутів
зі Львова в Берлін, Будапешт, Ейндховен, Краків, Лондон, Мюнхен Меммінген і Вроцлав,
починаючи з жовтня, що дасть змогу доставити 510 000 пасажирів з аеропортів Києва та
Львова до їх місця призначення щорічно.
Уже цієї зими українські споживачі та гості країни можуть літати за низькими тарифами
Ryanair, і ми запрошуємо всіх клієнтів, які хочуть забронювати білети, зробити це зараз на
сайті Ryanair.com або у мобільному додатку, де вони отримають найнижчу ціну на рейси з і
до України.
Щоб відсвяткувати появу наших нових маршрутів в Україні, ми пропонуємо спеціальну ціну
на білети – всього від 19,99 євро (акція діє на бронювання, що були здійснені до опівночі
четверга (16 березня). Оскільки білети за такими низькими цінами будуть розкуплені швидко,
ми радимо клієнтам увійти на www.ryanair.com і не пропустити цієї можливості».
Міністр Інфраструктури Володимир Омелян:
«Прихід Rayanair в Україну – це, без перебільшення, визначна подія для України. Переговори
тривали не один рік, і я пишаюся тим, що саме нашій команді вдалося успішно їх провести.
Сьогодні ми офіційно заявляємо – Ryanair в Україні! Переконаний, що Ryanair стане ще одним
мостом, який інфраструктурно з'єднає Україну з Європою, а також стане хорошим
сигналом для великих світових інвесторів».
Генеральний директор Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені
Данила Галицького», Романовська Тетяна Василівна, говорить:
««Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» традиційно вважається
західними повітряними воротами України до Європи! Тому ми надзвичайно горді та щасливі
бути серед перших аеропортів України, до яких відкриває свої рейси найпотужніша низько-
бюджетна авіакомпанія Ryanair, яка на сьогодні виконує найбільший об’єм авіаперевезень
у Європі! Львів’яни з приходом даного авіаперевізника нарешті отримають можливість
дешево літати до Європи, що є великою перевагою серед інших авіакомпаній та передумовою
розвитку конкуренції на ринку авіаційних перевезень України. Також відкриття
авіакомпанією Ryanair рейсів до Львова є надзвичайно очікуваною подією не лише для львів’ян,
але й для європейського туриста, який давно чекав на можливість якісно і недорого
подорожувати до Львова. Місто та регіон активно розвивають свою туристичну та
логістичну інфраструктуру, однак для багатьох досі залишались такою собі невідкритою
перлиною, останнім захованим скарбом Європи. Я дуже оптимістично дивлюсь на
перспективи нашої співпраці з авіакомпанією Ryanair і впевнена, що її прихід має стати
сигналом для багатьох − Львів відкритий для світу!»
Для більш детальної інформації:
Робін Кілі
Голова відділу комунікацій Ryanair
тел.: +353-1- 9451949
press@ryanair.com
Ольга Павлонка
Менеджер з продажу і маркетингу в Польщі та країнах Центральної і Східної Європи компанії Ryanair
тел.: +353-1- 9451765
pawlonkao@ryanair.com