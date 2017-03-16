Державі суд повернув ділянку вартістю 13,5 мільйона гривень
За втручання органів прокуратури Львівської області земельна ділянка вартістю 13,5 млн грн повернеться до державної власності.
Про це повідомили на сайті Дивись.info.
Зокрема, рішенням господарського суду Львівської області від 14 березня 2017 задоволено позов Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області поданого в інтересах держави про розірвання договору оренди земельної ділянки та вилучення її у відповідача.
Йдеться про земельну ділянку загальною площею 7,7863 га та нормативною грошовою оцінкою 13,5 млн грн, яку, згідно із укладеним в 2008 року договору оренди між Рава-Руською міською радою та ТзОВ «Ковчег Буд 2005», було передано останньому для будівництва та обслуговування логістичного комплексу.
Однак проведеним у 2016 актом обстеження орендованої землі встановлено, що на цій ділянці жодних робіт по будівництву не проводилось і не проводиться, в той же час орендна плата також не сплачується.
З огляду на це Червоноградською місцевою прокуратурою було вжито заходів представницького характеру з метою розірвання вказаного договору оренди та повернення цієї землі на користь Рава-Руської міської ради Жовківського району Львівської області.