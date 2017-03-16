Депутати Львівської облради нарешті оприлюднили довгоочікуване звернення
Закликають громадськість контролювати виконання рішення РНБО та виставляють ряд вимог.
Інформує Справжня Варта – Львів.
16 березня, у ході довготривалої позачергової сесії Львівської обласної ради, на порядок денний якої виносили лише одне питання, нарешті визначились із текстом звернення депутатів Львівщини до Президента України, прем’єр-міністра України, Верховної Ради України щодо ситуації, яка склалася навколо блокування тимчасово окупованих територій.
У тексті звернення, депутати засуджують “застосування сили щодо учасників акції блокади торгівлі з окупантами”, називають його “неадекватним, недалекоглядним та цинічним”. Втім, “шанс на цивілізоване обмеження торгівлі з окупантами”, який пропонує РНБО, знайшов підтримку у голів фракцій Львівської облради.
У цьому контексті, вони пропонують громадськості контролювати виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України, а також “ не ставити питання про відновлення торгівлі в залежність від того, чи буде повернуто підприємства олігархічним і клановим групам”.
Також депутати висунули у зверненні низку вимог: проведення розслідування, встановлення і покарання осіб, які дали та виконали наказ розігнати блокаду силовим методом, звільнити усіх українських полонених, розробити законодавчі заходи щодо припинення економічних відносини з тимчасово окупованими територіями, а також встановлення заборон на торгівлю товарами російського виробництва, аж до повного розриву торгово-економічних відносин з Російською Федерацією.
Окрім цього вимагають не ухвалювати та скасувати вже прийняті необґрунтовані обмеження в’їзду волонтерів в зону АТО.
Вітім, зникла вимога щодо ухвалення закону про визнання територій, підконтрольних так званим “днр” та “лнр” окупованими Російською Федерацією з усіма міжнародними правовими наслідками.