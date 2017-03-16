Українки, які творять майбутнє
Українська жінка – це фундамент суспільства. Прекрасна половина української нації не просто виконувала традиційні жіночі ролі «жінки-матері» та «берегині домашнього вогнища»,але й часто відігравала ключові ролі у політиці, культурі та навіть обороні. Для українців історично властивим є особливе місце жінки у суспільстві. Давні культури, які мешкали на теренах сучасної України, завжди з належною пошаною ставилися до жінок. Минали століття, і їхня роль у суспільстві лише посилювалася й зростала. Ми пропонуємо пригадати найвідоміших українських жінок, які часто змінювали хід історії та долі цілих народів.
Княгиня Ольга
Сильна та харизматична жінка, яка 17 років правила однією з наймогутніших держав – Київською Руссю. Княгиня Ольга – дружина князя Ігора та одного з найвідоміших та найвойовничіших князів – Святослава Хороброго. Вона була відома завдяки своєму дипломатичному хисту та чудовим керівним здібностям.
Однак найбільше прославилася княгиня Ольга тим, що помстилася за вбивство чоловіка жорстокою розправою над деревлянами. За час регентства до повноліття свого сина Святослава вона не лише втримала престол та навела лад із господарюванням, але ще й уклала доленосну для Київської Русі угоду з Константинополем.
Вона суттєво зміцнила державу, організувала опорні пункти київської влади. Окрім того, її вважають жінкою, яка принесла християнство в язичницьку Київську державу, хоч і не зробила його державною релігією. Вона канонізована православною церквою.
Анна Ярославна
Донька Ярослава Мудрого Анна відома не лише в Україні. У Франції її шанують та поважають за те, що вона принесла світло та освіту. В межах династичних союзів Анна Ярославна стала дружиною французького короля і в історію Франції вона увійшла як прабабця майже 30 французьких королів.
Королева Анна привезла до Франції не тільки дорогоцінний посаг, а й високу культуру, її тут шанували і поважали. З нею листувалися Папи Римські, з нею обговорювали не лише питання благодійності, але й державні питання. На Євангелії, яке привезла з собою Анна Ярославна, до великої революції присягали королі Франції.
Леся Українка
Леся Українка, справжнє ім’я якої Лариса Петрівна Косач-Квітка, без сумніву, є однією з найталановитіших українських письменниць. Вона мала прекрасну освіту і займалася перекладацькою діяльністю та культурою. Окрім того, збирала та записувала народні мелодії для збереження етнографічного скарбу народної творчості.
Леся Українка подарувала українському народу сотні безсмертних творів. Перший свій вірш вона написала у 9 років. Останній – у 40. З-під її пера вийшло близько 300 віршів, а ще були поеми, драматичні твори, публіцистика та листи.
Леся Україна стала активною учасницею українського національного руху.
Соломія Крушельницька
Вона вважається легендою оперного мистецтва. Ще за життя Соломія Крушельницька прославилася на увесь світ і була визнана найвидатнішою співачкою.
Соломія Крушельницька за свій талант отримала безліч нагород та відзнак. Вона виступала на провідних світових сценах. Окрім того, отримала звання «Вагнерівська примадонна» XX століття. Її талантом та вродою захоплювалися, її поважали провідні метри оперного мистецтва. Італійський композитор Джакомо Пучіні навіть подарував
Крушельницькій свій портрет із написом «Найпрекраснішій і найчарівнішій Батерфляй».Без сумніву, талантом Соломія Крушельницька прославила Україну в світі.
Катерина Зарицька
На долю цієї жінки припало дуже багато важких випробувань, але її характер та особиста позиція завжди брали гору над усім іншим. Катерина Зарицька була активною учасницею ОУН та зв’язковою легендарного командира УПА Романа Шухевича. Серед найвідоміших її імен є псевдо «Монета».
Катерина Зарицька була дружиною ще одного активного учасника руху спротиву – Михайла Сороки. Їхній син Богдан Сорока став видатним українським художником. Катерина Зарицька, незважаючи на гоніння, репресії та арешти, не відмовлялася від підпільної діяльності. Саме вона стала організатором і керівником Українського Червоного Хреста. Це дало можливість оперативно постачати загонам УПА необхідні ліки.
Катерина Білокур
Неймовірна українська художниця, майстер народного декоративного живопису, яка подарувала Україні найяскравіші зразки «наївногот мистецтва». Катерина Білокур не здобувала академічну освіту, але це не завадило їй отримати світове визнання.
Вона любила малювати квіти, також відомі її пейзажі та портрети. Їй подобалося працювати олійними фарбами, і вона сама робила собі пензлі. Самотужки опанувала техніку ґрунтування полотна.
Свого часу Пабло Пікассо, побачивши на міжнародній виставці твори Катерини Білокур, сказав: «Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ!».
Ліна Костенко
Совість, душа та віршоване слово українського народу – це Ліна Костенко. Видатна українська письменниця та почесний професор Києво-Могилянської академії. Її поезія завжди актуальна для всіх поколінь.
У радянські часи Ліна Костенко брала активну участь у дисидентському русі. Саме за це вона надовго була виключена з літературного процесу. Поетеса є лауреатом багатьох літературних премій, нагороджена численними державними нагородами. Однак Ліна Костенко відмовилася від звання Героя України.
Ада Роговцева
Одна з найталановитіших акторок України, народна артистка та Герой України. Її внесок в українську культуру, в розвиток кінематографу та у театральне мистецтво – це фундаментальний пласт. Без сумніву, на особливу увагу заслуговує і громадянська позиція відомої акторки.
В часі російсько-української війни Ада Роговцева активно допомагала бійцям АТО. Неодноразово виступала перед ними особисто, підтримувала їх та організовувала збір коштів на шпиталь для українських військових. Саме за допомогу українській армії у вересні 2015 року в Росії проти неї було порушено кримінальну справу.
Марія Музичук
Молода, але всесвітньовідома українська шахістка, дворазова чемпіонка України, чемпіонка світу серед жінок 2015 року. Марія
Музичук визнана найкращою шахісткою 2015 року. Вона стала чемпіонкою України серед юнацтва у 15 років. З 2009 по 2016 рік Марія Музичук виступала за жіночу збірну України в одинадцяти командних турнірах. Загалом у складі збірної України
Марія Музичук зіграла 90 партій, в яких набрала 67,8 % від числа можливих очок.
Джамала
Сусана Джамаладінова народилася в Криму. Силу її голосу та своєрідний стиль виконання відзначають світові критики. Вона
виконує пісні у стилі джаз. Джамала – народна артистка України. У 2016 році співачка прославила Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Стокгольмі. Тоді ж вона отримала премію «Eurostory Awards 2016» за найкращий рядок у конкурсній пісні, а також премію «Marcel Bezençon Award» у номінації «Мистецький приз».
У фіналі «Євробачення-2016» Джамала здобула перемогу, набравши 534 бали. Це на конкурсі для України стало символічним. Адже пісня про репресії проти кримськотатарського народу, що виконала Джамала, як ніколи була актуальною через військовий конфлікт наДонбасі, агресію Росії та окупацію рідного для співачки Криму.
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Насправді це лише кілька прізвищ з-поміж мільйонів українських жінок, які непосильно працюють для своєї рідної землі. В умовах війни сотні їх добровільно стали військовими медиками і щодня непосильною працею рятують життя солдат на фронті. Десятки жінок жертвують усім своїм часом, займаючись волонтерством.
Особливо хочеться згадати про вже великий, але не помітний для суспільства подвиг кожної жінки-матері та дружини військовослужбовців, які віддали для України найдорожче – синів та чоловіків. Їхнє завдання – чекати. Їхній обов’язок – підтримати та стати надійним тилом.
Вони розвивають культуру, вони борються за незалежність, вони рятують життя, вони прославляють Україну, вони дарують надію на завтрашнє майбутнє, і все це – українські жінки.