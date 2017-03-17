Олександра Шульгіна: «Легкість у всьому – запорука успіху!»
З приходом весни кожна жінка розквітає по-новому. Життя починає набирати яскравих барв, і все навколо надихає. У кожній із нас з новою силою прокидається любов до світу, що оточує. Для багатьох весна – час, коли хочеться почуватися щасливою та виглядати на всі сто.
Власними секретами стрункості, жіночності та таємницями позитивного мислення поділилася в ексклюзивному інтерв’ю для журналу РІА-Україна спортивний блогер, тренер, мотиватор та дизайнер бренду SHU Олександра Шульгіна.
Олександро, доброго дня! Ви чудово виглядаєте, завжди усміхнені та в доброму настрої. Як це вдається в сучасному динамічному світі?
Доброго дня! Дякую. Прокидаючись щодня, перше, що я роблю, – посміхаюся новому дню, потім кажу «Дякую» всім та всьому, що мене оточує.
Позитивний настрій – це найголовніше! Звісно, корисне харчування та щоденні заняття спортом також мені допомагають виглядати гарно і почуватися на відмінно. Я не вживаю шкідливі продукти, ніколи не жаліюся на життя, навіть, коли дуже важко, багато читаю мотивуючої літератури, спілкуюся з розумними та цікавими людьми, а також займаюся улюбленою справою. Це все мене мотивує, робить кращою та піднімає настрій.
Хтось мріє покращити та змінити своє життя, але не знає, як правильно мотивувати себе на успіх. З чого починати, що потрібно робити, а чого краще уникати?
Все у цьому житті залежить лише від нас самих. Якщо тебе щось обурює, засмучує, – це твій вибір. Жити цікавим життям, сповненим надій чи поганим, – також залежить від нас. Часто чую від знайомих фразу: «Я така лінива, нічого не можу з собою зробити» - не вірю, адже не існує ліні, існує слабка мотивація. Якщо ти дійсно хочеш змінити своє життя:
- по-перше, ти маєш зрозуміти, що тобі ніхто нічого не винен: ні батьки, ні родичі, ні кохані, ні друзі;
- по-друге, ти маєш визначитися, чого хочеш, і зрозуміти, як цього досягнути: користуючись прикладом інших, вивчаючи біографії тих, хто вже досягнув успіхів у тому, що ти хочеш. Я для мотивації та віри, коли вона десь губиться, передивляюся фільм «Секрет», перечитую Зеленда. Постійно дивлюся тренінги з тих сфер діяльності, які мені цікаві, кожного дня я насичую себе новими знаннями;
- по-третє, потрібно не боятися змін і варто вірити в себе. Що при цьому використовувати? Робити себе впевненішими за допомогою аутотренінгів. Існує гарна техніка, я писала про неї на своїй сторінці в Інстаграм @alessandra_shulgina – техніка «Дзеркало». Кожного дня, дивлячись на себе в дзеркало, потрібно мотивувати себе, говорити компліменти собі, афірмації: «Я – розумний, здібний, я заробляю, наприклад, 1000 доларів на місяць, я люблю і мене люблять». Така схема спрацьовує, хоча, звісно, що не одразу, а з 21 дня. Ви станете впевненішими, я гарантую. Підіть заради цікавості на такий експеримент, і Ви будете вражені, як зміниться життя, а все тому, що зміниться сприйняття себе.
Щоб досягнути своєї мети, потрібно бути впевненим у собі, а для когось це велика проблема. Як Ви вважаєте, що потрібно для того, аби повірити в себе, в свої сили?
Як я писала вище, НЕОБХІДНО переконати себе в тому, що ти найкращий, і повірити щиро в це, полюбити себе в першу чергу і тільки тоді тебе полюблять інші. Кожного вечора перед сном потрібно казати собі установки «Який я гарний (щасливий, розумний), що в мене є (кохана людина, улюблена робота та інше)», написати на аркуші паперу все, за що я собою пишаюся, наприклад закінчила школу, навчилася керувати автомобілем, стала хорошою дружиною, народила дитину, допомагаю батькам, і перечитувати кожного дня ці записи.
Ще важливо оточити себе людьми, які тебе люблять і підтримують, а по можливості перестати спілкуватися з тими, хто, навпаки, тягне тебе донизу. Нас робить середовище, тому будь із тими, хто розвивається, підтримує тебе та дає позитивні емоції.
Ви проводите фітнес-тури в різних куточках світу. Розкажіть, як виникла така ідея. Чи бачите Ви реальні зміни в людях після ваших поїздок?
Все почалося з того, що я викладала свої відео занять спортом, розповідала про своє харчування у соцмережах і багато дівчат зацікавилося моїм життям. Тож я організувала зустріч із усіма зацікавленими, де розповідала про те, чому та як я змінила своє життя, свої звички, як почала тренуватися, правильно харчуватися та відмовилася від всіх шкідливих звичок. Я давала поради, завдяки яким переставали палити, пити, починали займатися спортом, читати, навчатися, прагнути та досягати поставлених цілей. Зустрічі ShulginaDevichnik мали неабиякій успіх, тож я вирішила, що одного дня недостатньо для змін і організувала ShulginaDevichnik Fitness тур, де протягом 7-10 днів (залежно від країни) займаюся особисто фітнесом, проводжу аквааеробіку, майстер-класи з правильного харчування, жіночності та позитивного мислення. Дівчата, які приєднуються до моїх турів (я їх провела на Кіпрі, в Карпатах, на о. Балі) готові до змін, я лише допомагаю стати більш гармонійними, даю поради щодо їжі, тренувань, ставлення до життя, роботи, ділюся власним досвідом, власними висновками, експериментами, які сама проводила. До речі, зараз я здобуваю другу вищу освіту, навчаюся на спортивного дієтолога в Інституті фізичного виховання. Цікаво те, що після ShulginaDevichnik Fitness турів до мене звертаються чоловіки жінок, які їздили в тур, із словами подяки, що їх кохані стали заряджені позитивом, лагідніші, з’явилося натхнення щось творити і, звісно, вони змінилися візуально.
Дівчата протягом туру втрачають до п’яти кілограмів. Усе це робиться під моїм пильним наглядом, із здоровим харчуванням та правильними цікавими тренуваннями. Я отримую неабияке задоволення, коли бачу, що допомагаю комусь.
Що Вас надихає, додає сил та енергії? Можливо, є цікаві книги, фільми, які Вас вразили?
Заряджають та мотивують успіхи моїх дівчат, я радію, коли дізнаюся, що вони продовжують займатися спортом після нашого туру, починають робити те, про що мріяли, але боялися. Я радію за їх нове життя, на яке я частково вплинула. Дуже люблю автобіографічні книжки, наукові. З улюблених: «Коко Шанель», Стівен Кові «7 навиків високоефективних людей», Ленс Амстронг «Моє повернення до життя», Грег Мортенсон «3 чашки чаю», а також фільми: «Всесвіт Стівена Хокінга», «Життя прекрасне», «Квітка пустелі», «Пасажири», «2+1».
Саша, Ви багато мандруєте. Існує думка, що кожна подорож змінює та відкриває нові емоції людини. Розкажіть про свою найцікавішу подорож та улюблену країну.
Це правда. Я дуже люблю мандрувати. Раніше всі зароблені гроші я витрачала виключно на подорожі та вже побачила дуже багато, зокрема Америку, побувала майже в усій Європі, потрапила в Індію, на Шрі-Ланку, в Тайланд і навіть на острів Балі. Багато де ще мандрувала і кожне місце залишило неабияке враження, кожна країна, місто вразили по-своєму. Та найбільше мені запам’ятався Лас-Вегас. Пам’ятаю, коли вперше вийшла сама гуляти по місту, то по щоках текли сльози, то були сльозі радості. В мене виникло відчуття, ніби я потрапила в американське кіно, таке яскраве, веселе та гарне: привітні люди, навколо свято, в повітрі пахне фруктовою жуйкою. Там неймовірно цікаво: гарні будівлі, казино, все кольорове та величне. Якщо ж говорити про душу.., то найулюбленіше місце в світі, де я знаходжу себе, – це озеро Комо в Італії.
Саме на Комо я їду, коли мені сумно, коли хочу зарядитися енергією, побути сама. Загалом Італія – моя друга батьківщина. За освітою я – перекладач італійської мови і ще протягом навчання їздила до Італії на практику, у літню школу і маю там багато друзів.
У своєму Інстаграм Ви часто пишете поради для тих, хто займається спортом, веде здоровий та позитивний спосіб життя. Сформулюйте
ТОП-10 порад, як тримати себе в формі, правильно харчуватися та про що думати, аби життя приносило задоволення.
1. Полюби себе. Кожного дня кажи собі те, яким і ким ти хочеш бути. Вір у це.
2. Займайся тим, що тобі подобається. Робота має приносити насолоду, тоді вона буде приносити й гроші.
3. Спробуй 21 день пожити без цигарок, солодкого, алкоголю, жирного та їжі на ніч. Запевняю тебе, що ти звикнеш і вже не захочеш повертатися до минулого харчування.
4. Займайся спортом кожного дня, але за схемою: мінімум – 100% – максимум.
Хоча б дві хвилини на день, це може бути планка – твій мінімум.
100% – це 30 хвилин: біг, зал, плавання, танці та максимум одна година – будь-які вправи. Займаючись таким чином, навіть по мінімуму, твоє тіло звикне до навантажень.
5. Починай ранок із подяки Богу (Всесвіту) за те, що в тебе є. Навіть за погане, що трапляється в твоєму житті, ти маєш бути вдячна, адже це все є ДОСВІД.
6. Кожного дня читай. Дізнавайся нове. Розвивайся.
7. Зміни своє середовище. Ми – ті, з ким проводимо більшість свого часу. Нехай твоє середовище, друзі, знайомі дають тобі натхнення, нові знання та позитив, а не навпаки.
8. Не нарікай на життя, не ображайся на інших, будь легкою, пробачай швидко, радій дрібницям, допомагай іншим і не чекай нічого у відповідь.
9. Кожного понеділка пиши список того, що маєш зробити за тиждень. Веди щоденник.
10. Дай зараз обіцянку, що зробиш, чого досягнеш чи придбаєш до кінця 2017 року, побудуй план, кожен день роби по кроку, вір у себе та доведи собі, що ти все можеш!
Автор: Марта Лука