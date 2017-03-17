19 квітня львів’ян запрошують на концерт симфонічної класики
17.03.2017 | Анонси
19 квітня львів’ян та гостей міста запрошують у Львівську обласну філармонію на симфонічний оркестр K&K Symphoniker під керівництвом диригента Георга Кугі (Австрія).
Про це повідомили Гал-info.
Художній керівник проекту австрійський диригент та композитор Маттіас Георг Кендлінгер, засновник відомих симфонічних оркестрів K&K Philharmoniker та K&KSymphoniker.
Вартість квитків становить від 70 - 300 грн.
Попередні враження від концертів Ви можете отримати за посиланням .