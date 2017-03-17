На Львівщині закінчується термін подання заяв на ЗНО
Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні тривала з 6 лютого і закінчується 17 березня. Заяви, надіслані поштовим штампелем після 17 березня, у Центрах оцінювання якості освіти навіть не розглядатимуть.
Повідомила директорка регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.
Станом на зараз із Львівської області вже є понад 14 тис. зареєстрованих заяв. Усього ж чекають на 18 тис. учасників. Із них 20% – здебільшого випускники минулих років. Цього року тести зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються ще й як державна підсумкова атестація. Тому результати будуть у 12-бальній системі для ДПА та 100-бальній для ЗНО.
Випускники здаватимуть три предмети. Обов’язково українську мову та літературу, математику або ж Історію України, а третій – на вибір. Для вступу у ВНЗ прийматимуть результати сертифікатів 2016 і 2017 років.
«У 2017 році можна поєднати результати сертифікатів 16-го і 17-го років. Такого не було минулого року. Хтось буде перездавати все, вибирає три предмети і має можливість обрати знову ж таки кращі результати», – повідомила Лариса Середяк.
Також ті студенти, які навчаються на першому курсі і зрозуміли, що це не їхня спеціальність, або хочуть перездати і покращити якийсь результат ЗНО, мають завтрашнім числом надіслати заяву, реєстраційну картку, ксерокопію паспорта у регіональний Центр оцінювання. Випускники минулих років – ксерокопію атестата, дві фотокартки. Зі шкіл мають подати заяви, реєстраційні картки і список випускників з визначеними трьома предметами.
«Якщо до 17 квітня хтось з тих, хто зареєструвався буде мати поважні причини, щоб не брати участь у ЗНО, то така людина зобов’язана написати нам заяву про відмову від участі у ЗНО. Для тієї людини не буде підготовлено робоче місце зошит і так далі», – сказала директорка регіонального центру оцінювання якості освіти.
Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, які отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту з німецької, французької, англійської та іспанської мов рівня В1 і В2, зараховують оцінку, як результат ДПА. Про це необхідно повідомити у регіональний центр оцінювання якості освіти до 30 березня.