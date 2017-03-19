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На Львівщині вирішили підтримати регіональний кінематограф

19.03.2017 | Анонси

Департамент внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації в рамках Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2014-2018 роки оголошує конкурс на підтримку регіонального кінематографа.

Інформує Львiвська Газета.

Конкурс має на меті популяризацію та розвиток регіонального кінематографа як пріоритетного напряму державної політики в гуманітарній сфері.

Конкурс триватиме 30 календарних днів від дня його оголошення, тобто сьогодні, 16 березня. Заявки приймають упродовж 14 календарних днів.

Для участі заявники мають подати такі документи:

– заяву на ім’я директора департаменту про включення до обласної програми підтримки регіонального кінематографу на відповідний рік в довільній формі;

– кошторис на створення документально-історичного і патріотичного кіно в довільній формі;

– сценарний план фільму в довільній формі.

До участі у конкурсі допускаються лише юридичні особи зареєстровані на теренах Львівської області, які не отримують фінансування /співфінансування з районних, обласного, державного бюджетів.

Документи слід скерувати за адресою: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб 401, департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації.

Докладнішу інформацію про умови проведення конкурсу можна дізнатися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації або за телефоном: 261 27 75.

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