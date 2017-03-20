В музеї Пінзеля покажуть роботи польського скульптора Адама Мияка
17 березня,в приміщенні музею І.Пінзеля(площа Митна,2) о 17 год.відкривається виставка польського скульптора,професора Варшавської Академії Мистецтв Адама Мияка. Виставка має назву «Зустріч» і представлятиме сучасну пластику у виконанні майстра.
Про це інформують в Lviv.tv.
Глядачі побачать роботи скульптора виконані у дереві,металі,камені.
Адам Мияк вже понад 50 років є беззаперечним авторитетом в якості скульптора,а також, значним є вплив його творчості на формування сучасної польської скульптури. Створюючи свої скульптури,він виходить за рамки класичного мистецтва.
Ця виставка – впершв в Україні. Її ідея-презентувати сучасну скульптуру професора Адама Мияка українському глядачеві у своєрідному діалозі з прекрасною рококовою пластикою Іоана Георгія Пінзеля.
Це пошук спільних мистецьких традицій,що об єднують цих двох митців-представників різних епох.
Виставка працюватиме до 14 травня.