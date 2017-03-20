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В музеї Пінзеля покажуть роботи польського скульптора Адама Мияка

20.03.2017 | Анонси

17 березня,в приміщенні музею І.Пінзеля(площа Митна,2) о 17 год.відкривається виставка польського скульптора,професора Варшавської Академії Мистецтв Адама Мияка. Виставка має назву «Зустріч» і представлятиме сучасну пластику у виконанні майстра.

Про це інформують в Lviv.tv.

Глядачі побачать роботи скульптора  виконані у дереві,металі,камені.

Адам Мияк вже понад 50 років є беззаперечним авторитетом в якості скульптора,а також, значним є вплив його творчості на формування сучасної польської скульптури. Створюючи свої скульптури,він виходить за рамки класичного мистецтва.

Ця виставка – впершв в Україні. Її ідея-презентувати сучасну скульптуру професора Адама Мияка українському глядачеві у своєрідному діалозі з прекрасною рококовою пластикою Іоана Георгія Пінзеля.

Це пошук спільних мистецьких традицій,що об єднують цих двох митців-представників різних епох.

Виставка працюватиме до 14 травня.

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