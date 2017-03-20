Стали відомі дати складання пробного ЗНО-2017
Також завершується реєстрація на основну сесію тестування. 16 березня відбулась прес-конференція, у ході якої директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк розповіла про останні новини, пов’язані із Зовнішнім Незалежним Оцінюванням.
Про це інформує Справжня Варта – Львів .
Відтак, 17 березня реєстрація на ЗНО-2017 підходить до кінця, а усім, хто подасть документи пізніше, відмовлять у реєстрації.
Також, на сайті Львівського РЦОЯО, в “Особистому кабінеті” вже доступні запрошення-перепустки на пробне тестування із відповідними адресами. Запрошення та документи, які засвідчують особу слід показати на вході перед складанням пробного оцінювання.
Як зазначила Лариса Середняк, пробне ЗНО з української мови та літератури заплановано на 1 квітня, з інших предметів – історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, російська мова, французька мова — на 8 квітня.
Основна сесія ЗНО-2017 розпочнеться 23 травня, коли відбудеться тестування з української мови та літератури.
Особливістю цьогорічного оцінювання є те, що державна підсумкова атестація буде проводитись у форматі ЗНО.
Також, під час вступної кампанії 2017 року можна буде подати результати тестування як цього, так і минулого року.
За словами директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомири Мандзій, студенти-першокурсники можуть повторно вступати на бюджет на іншу спеціальність, при умові відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на їх навчання за рік.