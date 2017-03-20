Американці Arms and Sleepers виступлять у Львові
Американський гурт Arms and Sleepers презентує у Львові новий альбом в рамках європейського туру.
Про це йдеться на Lviv.com.
Концерт ембіент та тріп-хоп групи відбудеться 9 червня у FESTrepublic. club. Група презентує реліз “Life Is Everywhere” у форматі full live band: з живими ударними, гітарою, басом і клавішними та візуальними ефектами. Наступного дня колектив дасть концерт у київському клубі Closer. Альбом “Life Is Everywhere” вийшов наприкінці січня. Платівка містить 18 композицій і поєднує кілька музичних напрямків: від інструментального хіп-хопу і даунтемпо до чіллвейву та атмосферного тріп-хопу.
Минулоріч Arms and Sleepers виповнилось 10 років. В активі дуету — понад два десятки релізів, музика для фільмів і телебачення, тури Азією, Європою, Центральною та Північною Америкою. До Львова музиканти завітають вчетверте.