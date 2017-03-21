У квітні на Львівщині планують запустити ще один сучасний асфальтний завод
21.03.2017 | Анонси
На Львівщині невдовзі запрацює новий асфальтний завод. Його потужності зосереджуватимуться на території комбінату будівельних матеріалів, що у місті Миколаїв. Будівництво заводу планують завершити на початку квітня цього року.
Інформує Lviv.tv.
Про це говорили на зустрічі голова Львівської ОДА Олег Синютка із представником азербайджанської компанії «Alov», котра реалізовує цей проект.
Інвестор запевнив очільника Львівщини, що новий завод матиме найсучасніше обладнання і техніку для виготовлення та укладання асфальту. Відтак компанія «Alov» зможе створити хорошу конкуренцію іншим монополістам на ринку. Потужність заводу – близько 160 тонн асфальту за годину. На його будівництво залучено близько 10 мільйонів євро.