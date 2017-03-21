На розвиток освіти Львівщини виділили майже 78 млн грн
Сьогодні, 21 березня, на сесії Львівської обласної ради депутати затвердили Програму розвитку освіти Львівщини на 2017 – 2020 роки. Програма спрямована на створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти Львівської області. Загальний обсяг фінансування з обласного бюджету на 2017 рік – 77 млн 962 тис грн.
Інформує Lviv.tv.
Зокрема міські, районні бюджети та скарбниці об’єднаних територіальних громад отримають субвенційні кошти для покращення иатеріально-технічної бази навчальних закладів ОТГ – 15 млн грн, покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів з поглибленим вивченням
природничих та математичних предметів та опорних шкіл – 22 млн грн.
Передбачили в обласному бюджеті і понад 15 млн грн на придбання шкільних автобусів та покращення спортивної інфраструктури навчальних закладів, що підпорядковуються департаменту освіти і науки – 4,5 млн грн. Ще одним напрямком розвитку освіти Львівщини стане система заохочення молодих учених та відомих фахівців і заохочення студентів – 2 млн грн та 1 млн грн відповідно.
Також передбачена закупівля спеціального обладнання для шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів на суму 1 млн грн.