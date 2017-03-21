Найкращим вчителям Львівської області виплатять ₴14 тис. премії
Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації виплатить по 14,3 тис. грн премії 35 найкращим вчителям Львівської області. Це передбачено програмою розвитку освіти, яку депутати Львівської облради прийняли під час сесії 21 березня.
Інформує Zaxid.net
На нагородження найкращих вчителів області у 2017 році передбачено 500 тис. грн. Ще 2 млн грн виділили на премії для 200 найкращих молодих вчених, які отримають по 10 тис. грн. Загалом на програму розвитку освіти Львівщини депутати виділили майже 78 млн грн.
Депутати також заклали кошти на закупівлю 15 звичайних автобусів та ще 3 спеціальних для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Водночас, як вказано в тексті програми, загалом школам області потрібні 40 автобусів.
Львівська облрада також виділила 1,8 млн грн на закупівлю макетів зброї, плакатів та медпрепаратів, які використовуватимуться під час уроків із «Захисту Вітчизни», і 1 млн грн на підключення 114 шкіл до інтернету.