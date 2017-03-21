У Львові розпочали весняну висадку дерев
21.03.2017 | Новини
У Львові розпочали планову висадку дерев та кущів. Сьогодні, 21 березня, паростки почали висаджувати у Шевченківському та Галицькому районах Львова.
Інформує Zaxid.net.
Зокрема, на вулиці Орлика висадили 20 кленів Леопольді. На вулиці Героїв Майдану відновили рядові посадки акації білої. Там висадили 15 штук цих дерев кулястої форми.
Нагадаємо, на озеленення міста у 2017 рік у бюджеті розвитку заклали 3,4 млн грн. За ці гроші заплановано закупити саджанці 2272 дерев, 664 кущів та 340 погонних метрів кущів для відновлення живої огорожі. Загалом протягом 2017 року у Львові висадять близько 10 тисяч саджанців.