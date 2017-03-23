У Львові сьогодні гостюють 80 норвезьких студентів
23.03.2017 | Новини
Сьогодні у Львові гостюють 80 норвезьких студентів з різних університетів Норвегії. У програмі – університетські зустрічі й прогулянки Львовом. Напередодні вони вже погуляли Києвом і навіть побували в Верховній Раді. Таким чином, норвезькі гості хочуть пізнати Україну зблизька.
Про це повідомив Форпост.
Як розповіла вона Форпосту, така мандрівка – це волонтерська ініціатива Українсько-Скандинавського центру, який започаткували низка волонтерів на чолі із Анатолієм Кирилюком. Цей центр зорганізував у Чернівцях літню школу (2-21 липня) для паралельного вивчення української та норвезької мов.
Крім того, Українсько-Скандинавський центр також започаткував у нашому місті волонтерські курси норвезької та шведської.