Оксана Муха презентує пісню на слова Ліни Костенко
Композиція «Вечірнє Сонце» – продовження масштабного культурно-мистецького проекту «Від Шевченка до Костенко».
Співачка Оксана Муха і композитор Дмитро Кацал започаткували потужний культурно-мистецький проект «Від Шевченка до Костенко». У його рамках поезії найвидатніших українських поетів – Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Богдана-Ігоря Антонича, Василя Стуса, Грицька Чубая, Ліни Костенко – стають піснями. У ці дні – на радіо і у мережі прем’єра пісні Оксани Мухи «Вечірнє Сонце» – на слова Ліни Костенко та музику Лілі Кобільник.
- Мусіли скластись зірки: Ліна Василівна дала дозвіл, Ліля Кобільник створила мелодію, Дмитро Кацал заранжував, а я дозріла до цих змістів, - розповідає Оксана Муха про пісенну прем’єру «Вечірнє Сонце». - Мені потрібно було прожити ці тексти: на це пішов час. Але сьогодні, коли співаю, наприклад, рядки «… За Небо в небі, за дитячий сміх…», ці слова резонують у мені молитвою вдячності Богу і Вечірньому Сонцю. Вірші Ліни Костенко є не лише іконою, величчю, еліксиром змісту – я через них бачу ту красиву і неймовірну жінку, що себе у них розчинила.
Сценічна презентація двох десятків пісень у рамках проекту «Від Шевченка до Костенко» відбулася у Шевченкові дні – на сцені Львівської філармонії у супроводі симфонічного оркестру та рок-гурту також «Шевченко Orchestra». Вірші поетів-класиків зазвучали у несподіваних аранжуваннях – від симфонічних до блюз-рокових і навіть у стилі RnB. Назагал проект зародився із вірша Тараса Шевченка «Зоре моя вечірняя», який композитор Дмитро Кацал поклав на музику «Місячної сонати» Людвіга ван Бетховена. Творці «Від Шевченка до Костенко» планують випустити однойменний альбом.
Послухати пісню Оксани Мухи «Вечірнє Сонце» можна тут:
https://soundcloud.com/oksana-
*
Довідка. Оксана Муха – українська професійна співачка. У її репертуарі: твори від стародавньої української народної пісні – і до сучасної авторської та експериментальної музики. З капелою «Дударик» Оксана Муха з 2007 р. дебютує на професійних сценах та видає свій перший сольний CD «RE:SHETO» (2010 р.). Володарка Гран-прі І міжнародного фестивалю ім. Квітки Цісик (2011 р.), де її називають «українською Квіткою Цісик». Є промоутером видання альбому пластових пісень «При Ватрі» – до 100-ліття Пласту (2012 р.). У cпівпраці із провідними українськими артистами реалізує проекти «Івасюк» та «Івасюк – перезавантаження» (2013 р.). Видає компакт-диск різдвяної музики «Колядки та щедрівки» (2014 р.). Оксана Муха виступає на провідних сценах України, Європи та Північної Америки, постійно працює над створенням нових концертних програм та записом дисків: тільки за останні півроку співачка презентувала у Львові три нові концертні програми: «Без пафосу», «Різдвяний Unplugged» і «Від Шевченка до Костенко». Мета Оксани Мухи проста і велика водночас – щоб українська пісня співалась у кожному українському домі.
Фото: Альона Ніколаєвич.
Додаткова інформація, організація інтерв’ю та коментарів, фотоматеріали – за тел. +38 067 960 31 01 або по e-mail: galaguzo@ukr.net (Галина Гузьо, GMGpromo).