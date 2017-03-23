У Львові відбудеться VII щорічний «Фестиваль Писанок»
З 01-23 квітня, у Львові, на площі Музейній, проходитиме VII щорічний «Фестиваль Писанок».
«Фестиваль Писанок» – це подія, яка має на меті представити писанку не лише як традиційний Великодній символ, але й як Art-об’єкт.
Писанка, як символ весняного відродження природи відома багатьом народам світу, однак, саме на Фестивалі, кожен з відвідувачів зможе по-новому відкрити для себе цей Великодній символ.
Для відвідувачів підготована цікава програма, протягом якої будуть представлені особливі писанкові art-об’єкти.
Програма «Фестивалю Писанок»:
1. Галерея Art-Писанок. У рамках «Фестивалю Писанок» діятиме open-air Галерея Мистецьких Писанок, де на трьох подіумах буде встановлено близько 50-ти унікальних писанок, які милуватимуть око відвідувачів Фестивалю протягом Великодніх свят.
Тут будуть представлені авторські роботи, створені як відомими художниками Львова, так і аматорами, та різноманітними мистецькими організаціями.
2. Квіткова писанка. Щороку, у рамках «Фестивалю Писанок» презентуються та експонуються особливі писанкові арт-об’єкти. Цьогоріч основним арт-об’єктом стане Квіткова Писанка, яка буде оздоблена декоративною травою та сезонними квітами.
3. Благодійна акція «Добра справа». Під час Фестивалю діятиме проект «Добра Справа» – щорічна благодійна акція, спрямовна на збір коштів з метою допомоги тим, хто справді цього потребує. Цього року буде відбуватися збір коштів на потреби дитячого відділення ЛОДКЛ ОХМАТДИТ.
4. Art-стіна Великодніх привітань. Це місце, де діти і дорослі матимуть змогу проявити свою фантазію, розмалювати цікаві Великодні ілюстрації та поділитись побажаннями.
5. Площа писанкових дерев. Писанкові дерева стануть унікальною окрасою Великодня. Кожен відвідувач матиме змогу прикрасити дерево власною писанкою та створити неповторну весняну атмосферу Великодня.
6. Писанка-вказівник. Ще одним особливим мистецьким об'єктом «Фестивалю Писанок» стане унікальна Писанка-Вказівник. На цій писанці вказано напрямки та відстані до музеїв Львова та світу. Символічно, що такий вказівник встановлений саме на площі Музейній.
Цьогоріч, у Львові з'явиться ще одна локація «Фестивалю Писанок». 24 березня Фестиваль стартує у ТРЦ «Victoria Gardens» (вул. Кульпарківська, 226 А). В програмі Фестивалю організовано цікаві воркшопи, діятиме Галерея Писанок, а також буде представлено особливу Квіткову Писанку.
Запрошуємо усіх бажаючих відвідати «Фестиваль Писанок» та поділитись весняним настроєм з оточуючими.