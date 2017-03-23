Експорт товарів Львівщини зріс у півтора рази
23.03.2017 | Анонси
У січні 2017 року Львівська область збільшила обсяги продажу товарів за кордон на 49,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Інформує Lviv.tv.
У перший місяць січня 2017 року експорт товарів підприємствами Львівської області становить 100,2 мільйона доларів США, а це на 49,4% більше у порівнянні з січнем 2016 року.
Найбільші обсяги експортованої продукції припали на Польщу (23,1% від загальнообласного експорту), Німеччину (11,8%), Індію (9,4%), Данію (6,7%) та Чехію (5,9%).
Серед товарів, які експортувала Львівщина у січні поточного року, переважали електротехнічне обладнання та їх частини (23,1% від обсягу експорту області), зернові культури(13,3%) та меблі (10,1%).
Зауважимо, що Львівщина посіла 9 місце за обсягами експорту та 3 місце за обсягами імпорту від загальників показників по Україні.