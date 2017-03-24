Декларування доходів, одержані в іноземній валюті
24.03.2017 | Новини
Як зазначила начальник Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Олена Парубій, порядок оподаткування іноземних доходів регламентується пунктом 170.11 статті 170 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
Інформує Вголос.
Відповідно до п.п.170.11.1 п.170.11 ст.170 ПКУ, сума іноземних доходів включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) та сплатити з одержаних доходів податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів (п.164.4 ст.164 ПКУ).
Суми податку на доходи, отримані з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні.
Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
У разі відсутності у платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 ПКУ, такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання Декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену ПКУ та іншими законами (п.п.170.11.2 п.170.11 ст.170 ПКУ).
Сума податку з іноземного доходу платника податків – резидента, сплаченого за межами України протягом податкового (звітного) періоду, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податків відповідно до законодавства України (п.п.170.11.4 п.170.11 ст.170 ПКУ).
Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов’язань платника такі податки, сплачені в інших країнах (п.п.170.11.3 п.170.11 ст.170 ПКУ):
- податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;
- поштові податки;
- податки на реалізацію (продаж);
- інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.
У Декларації за 2016 рік громадяни відображають суму отриманого доходу за звітний рік і визначають податкове зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військового збору за ставкою 1,5%.
Не забудьте задекларувати доходи від продажу інвестиційних активів
Фізичні особи – платники податку на доходи фізичних осіб зобов’язані задекларувати результати усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом 2016 року як на території України, так і за її межами, за винятком двох випадків.
Відповідно до норм Податкового кодексу України не підлягають оподаткуванню та не включаються до загального річного оподатковуваного доходу, а також не включаються до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суми доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів:
1) дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує у 2016 році – 1930 гривень;
2) сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними ст.121 Земельного кодексу України залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації.
Доходи від продажу інвестиційних активів необхідно задекларувати до 03 травня 2017 року в декларації про майновий стан і доходи із змінами, що набрали чинності з 01 січня 2017 року, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» та сплатити з них податок на доходи фізичних осіб та військовий збір не пізніше 31 липня 2017 року.
Доходи від продажу інвестиційних активів відображаються в додатку Ф1 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами» до податкової декларації про майновий стан і доходи та рядку 10.4 Розділу ІІ декларації, а податок на доходи фізичних осіб і військовий збір в графах 6 і 7 відповідно.
Витрати, дозволені до включення до податкової знижки за 2016 рік
Як зазначила начальник Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області О.Парубій, що повернути частину податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації ними права на податкову знижку шляхом подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація).
Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначені у пункті 166.3 статті 166 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
Фізична особа – платник ПДФО має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного 2016 року такі фактично здійснені ним протягом звітного року витрати:
Норма ПКУ та назва витрат, дозволених для включення до податкової знижки.
Підпункт 166.3.1 п.166.3 ст.166 та ст.175 ПКУ (Частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 ПКУ).
Підпункт 166.3.2 п.166.3 ст.166 ПКУ (Пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) коштів та майна відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 ПКУ).
Підпункт 166.3.3 п.166.3 ст.166 ПКУ (Сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення).
Підпункт 166.3.5 п.166.3 ст.166 ПКУ (Страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески у рамках недержавного пенсійного забезпечення).
Підпункт 166.3.6 п.166.3 ст.166 ПКУ (Суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій або оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита).
Підпункт 166.3.7 п.166.3 ст.166 ПКУ (Суми коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива).
Підпункт 166.3.8 п.166.3 ст.166 ПКУ (Суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним).
Категорії витрат (відображаються у рядку 13 Декларації).
Податкова знижка для фізичних осіб
Повернути частину податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації права на податкову знижку.
Згідно з положеннями статті 166 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники ПДФО мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Для реалізації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповнити та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) по 31 грудня включно року наступного за звітним.
Якщо платник податку до кінця 2017 року не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного 2016 року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.п.166.4.3 п.166.4 ст.166 ПКУ).
Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ.
Розрахунок суми ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку у зв’язку з використанням права на податкову знижку. відображається платником податків у розділі V Декларації.
У рядку 13 Декларації позначкою «х» вказуються документально підтверджені категорії витрат, що включаються до податкової знижки відповідно до статті 166 ПКУ.
Важливо!
При розрахунку понесених витрат необхідно враховувати обмеження, встановлені для окремої категорії.
Наприклад, для категорії «2» – «Сума коштів або вартість майна, переданого платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям» за звітний податковий рік сума не повинна перевищувати 4% суми загального оподатковуваного доходу платника податків за такий звітний рік.
Сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності вказується у рядку 15 Декларації.
У рядку 16 Декларації зазначається сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки з урахуванням обмеження, встановленого підпунктом 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 ПКУ.
Важливо!
Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата. Значення рядка 16 менше або дорівнює значенню рядка 14, але не більше значення рядка 15 декларації.
Значення рядка 17 Декларації, тобто сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку, розраховується таким чином: сума ПДФО з графи 4 рядка 10.1 – (рядок 15 – рядок 16) х 18% (18% – ставка податку, визначена пунктом 167.1 статті 167 ПКУ).
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
Витрати на сплату страхових внесків фізичної особи та членів її сім’ї можуть бути включені до податкової знижки
Згідно з п.п.166.3.5 п.166.3 ст.166 розділу IV Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати на суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):
а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю – суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ (сума, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень – у 2016 році 1930 гривень);
б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю – 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї (у 2016 році – 965 гривень).
Виконання конституційного обов’язку при отримані громадянами спадщини або подарунку
Громадянам, які у 2016 році отримували доходи в результаті прийняття ними у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, про необхідність подання до органу фіскальної служби за місцем реєстрації річної податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація).
Відповідно до статті 174 Податкового кодексу України при оподаткуванні спадщини чи подарунку застосовуються такі ставки податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО): 0%, або 5%, або 18%.
За нульовою ставкою оподатковується, зокрема, вартість власності, отриманої від члена сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені).
Ставка 5% застосовується для будь-якого майна, отриманого у спадщину або у подарунок від осіб, що не є членами сім’ї першого ступеня споріднення.
Якщо ж спадщину (подарунок) отримує спадкоємець від спадкодавця – нерезидента або спадкоємець – нерезидент від спадкодавця – резидента, ставка ПДФО становить 18%.
У Декларації за 2016 рік громадяни відображають суму отриманого доходу за звітний рік та самостійно визначають податкове зобов’язання з ПДФО за однією із зазначених ставок (0%, або 5%, або 18%) і з військового збору за ставкою 1,5%.
Останній день подання Декларації за 2016 рік для громадян, які зобов’язані подати Декларації, – 3 травня 2017 року.
Нараховані самостійно у Декларації ПДФО та військовий збір необхідно сплатити не пізніше 31 липня 2017 року.
Громадяни, які одержали дохід у вигляді спадщини чи подарунку, котрий оподатковується за нульовою ставкою ПДФО, не зобов’язані подавати річну Декларацію. Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (подарунку), який оподатковується за нульовою ставкою ПДФО, звільняється від оподаткування також і військовим збором.
Фізичні особи – платники податків, які одержали дохід лише у вигляді об’єктів спадщини (подарунка) та сплатили ПДФО і військовий збір до їх нотаріального оформлення, не зобов’язані включати вартість (суму) такої спадщини (подарунка) до складу загального річного оподатковуваного доходу та подавати річну Декларацію.
Особа, яка переобладнала автомобіль на газ, має право на податкову знижку
Як зазначила начальник Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Олена Парубій, платник податку має право включити до податкової знижки витрати у вигляді суми коштів, сплачених ним у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива (п.п.166.3.7 п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (п.п.166.2.1 п.166.2 ст.166 ПКУ).
Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (п.п.166.1.2 п.166.1 ст.166 ПКУ).