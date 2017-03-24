Львів’ян запрошують на весняну толоку
Весняна платова толока цьогоріч відбудеться 1 квітня у Левандівському парку (вул.Повітряна 20).
Інформує Дивись.info.
Розпочнеться захід об 11.00 біля КМЦ «Супуник» вступним словом організаторів. Опісля прибиратимуть територію парку та висаджуватимуть саджанці. Про це повідомила прес-секретар станиці Львів Наталя-Гелена Дунай.
«Представники Національної скаутської організації «Пласт» вже не вперше організовують весняну толоку. Метою заходу є залучення молоді до проблем екології, усвідомлення персональної відповідальності за стан довкілля та виховання відчуття гармонії співіснування з природою. Для того, щоб більше заохотити людей до праці, найактивнішим учасникам гарантуються квитки у кіно», – повідомляють організатори.
Програма толоки:
- 11:00-11:15 – зустріч біля КМЦ «Супутник» (вул.Повітряна 20), вступне слово організаторів;
- 11:15-13:00 – прибирання території парку;
- 13:00-15:00 – висадка саджанців;
- 15:00 – закриття заходу, чаювання у КМЦ «Супутник».
Толоку організовують за підтримки міської програми озеленення «З нами місто розквітає» та громадського діяча від району Левандівки Юлії Хомчин. Фінансово забезпечують проект Вайда Ігор, Будинок клубного типу «Сальвадор Далі»
Контактна особа – Ксеня Курилишин, тел.: (380) 67 340 1620.