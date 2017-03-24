Розвиток молодіжних центрів обговорять у Львові
Стартує семінар для співробітників бібліотечних та молодіжних просторів.
25- 26 березня у Львові відбудеться семінар у рамках проекту «Розвиток молодіжних центрів в Україні».
Про це повідомляє “Справжня Варта – Львів.
У Львові розташований один із 10 пілотних молодіжних центрів, які обрали із усієї України для реалізації проекту. Відтак, на його базі зберуться співробітники і волонтери молодіжних центрів і бібліотек, які обговорять розвиток установ та обміняються досвідом. Захід також передбачає низку навчальних поїздок між центрами різних областей.
Інформаційну підтримку надає НСОУ “Пласт” та Громадський сектор Євромайдану, які також розповсюджуватимуть тематичні посібники і створять платформу для обміну думками у соціальних медіа.
Організатори заходу проаналізують труднощі, які постають на шляху розвитку молодіжних центрів, відповідне законодавство та пропозиції щодо його вдосконалення; представлять зразки європейського досвіду в аналогічній сфері та їх роль для суспільства.