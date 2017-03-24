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Лідером вищої освіти України став Львівський медичний університет

24.03.2017 | Новини
Львівський виш отримав гран-прі на міжнародній освітній виставці.

Нещодавно, у Києві завершилась VІІІ міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017», на які ЛНМУ імені Данила Галицького отримав звання «Лідер вищої освіти України».

Про це повідомляє “Справжня Варта” .

За даними керівника прес-центру навчального закладу Андріани Гриновець, університет здобув також  диплом за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти та сертифікат якості наукових публікацій. Останній видали на підставі високого показника в наукометричній базі SciVerse Scopus.

Окрім цього, почесною грамотою виставки удостоїли ректора  ЛНМУ імені Данила Галицького, професора Бориса Зіменковського.

Слід зазначити, що  міжнародна виставка “Сучасні заклади освіти” є однією з найвагоміших подій у сфері освіти України. Із 2010 року захід носить статус міжнародного.

За попередніми даними, виставка набирає обертів: цьогоріч захід відвідало 796 учасників із усіх областей України та 14 іноземних країн – Польщі, Австрії, Німеччини, Швейцарії, США, Болгарії, Чехії, Литви, Молдови, Грузії, Словаччини, Румунії, Угорщини і Китаю.

 

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