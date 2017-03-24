Лідером вищої освіти України став Львівський медичний університет
Нещодавно, у Києві завершилась VІІІ міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017», на які ЛНМУ імені Данила Галицького отримав звання «Лідер вищої освіти України».
Про це повідомляє “Справжня Варта” .
За даними керівника прес-центру навчального закладу Андріани Гриновець, університет здобув також диплом за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти та сертифікат якості наукових публікацій. Останній видали на підставі високого показника в наукометричній базі SciVerse Scopus.
Окрім цього, почесною грамотою виставки удостоїли ректора ЛНМУ імені Данила Галицького, професора Бориса Зіменковського.
Слід зазначити, що міжнародна виставка “Сучасні заклади освіти” є однією з найвагоміших подій у сфері освіти України. Із 2010 року захід носить статус міжнародного.
За попередніми даними, виставка набирає обертів: цьогоріч захід відвідало 796 учасників із усіх областей України та 14 іноземних країн – Польщі, Австрії, Німеччини, Швейцарії, США, Болгарії, Чехії, Литви, Молдови, Грузії, Словаччини, Румунії, Угорщини і Китаю.