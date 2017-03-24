Цьогоріч у Львові облаштують 18 дитячих майданчиків
“Цього року плануємо робити дитячі майданчики з покриттям. Аби його зробити, спершу треба вирівняти поверхню, для цього в основному будуть використовуватись шари щебвідсіву. Потім встановлюватимемо елементи обладнання” – зазначила Ліна Полихата.
Як розповіла Tvoemisto.tv в.о. начальника управління молоді та спорту ЛМР Ліна Полихата, в цьому році управлінню молоді виділили 2 мільйони на будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків.
Вартість такого дитячого майданчика становитиме близько 200-220 тисяч гривень.
“Минулого року, коли майданчики встановлювали на піску з іншим покриттям або просто на земельних ділянках, кожен з них обійшовся у близько 150 тисяч гривень”, – зазначила Ліна Полихата.
Нові майданчики збудують за такими адресами: вул. Є. Патона, 34 – Каховська, 37-39, вул. Широка,72, вул. Сяйво,21, вул. Суботівська,9, вул. Городоцька, 289, вул. Зубрівська,17, вул. Ф. Скорини, 30-32, вул. Кругла, 7-а, вул. В. Щурата, 8, вул. Сорочинська, 2-8, вул. Б. Грінченка, 12-14-а, вул. Загірна, 28а, вул. Т. Шевченка, 334, вул. І. Величковського, 10, вул. Любінська, 91в (спортивний майданчик), вул. С. Петлюри, 28-30, вул. Виговського 49,51 – вул. Кульчицької,8, вул. Академіка Єфремова,37 – вул. Жуковського, 13, вул. А. Лазаренка, 7-8-9 (дитячо-спортивний майданчик).
За її словами, локації для нових майданчиків обирали з розрахунку на наявність придатної території, земельної ділянки відповідного розміру, відсутності інженерних мереж та віддаленості найближчих подібних майданчиків.
“Ми просили депутатські бюджетні комісії, щоб, при перегляді бюджету в червні-липні цього року, додати коштів для встановлення цих 18 майданчиків. Робимо акцент не на кількості, а на їх якості”, – додала Ліна Полихата.