У Львові відбулася акція проти руйнування історичної спадщини
Сьогодні, 24 березня, біля Львівської міської ради відбулася акція проти руйнування історичної спадщини Львова, за відновлення Державного історико-архітектурного заповідника та парку “Знесіння”.
Інформує Гал-info.
«Тут сьогодні зібралося багато представників різних громадських рухів, що виступають проти знищення історичної спадщини Львова. Переважно ми зараз акцентуємо увагу на території Юнеско і ії буферній зоні. Знищення пам’яток архітектури національного та місцевого значення у Львові є тотальним. Свавілля забудовників, Львівської міської ради обурює громадськість Львова! Місцева влада, шляхом підміни понять та маніпулюючи суспільною думкою, ховаючись за проведенням благоустрою європейського міста, спотворює цінні історичні пам’ятки та автентичність міста.
Сьогодні ми бачимо свавілля забудовників, бо забудовують кожен квадратний сантиметр впритул до пам’ятників архітектури, які не мають охоронної зони. Міністерство культури невідомо чим займається. Відповідно, через свавілля в документах ми маємо величезну кількість забудов, які просто руйнують наш Львів. Пам’ятки тріскають і розколюються, їм потрібна реставрація і зберігання, а не будування новобудов. Новобудова впливає на старий колектор, йде багато струсів землі та грунтів, відповідно від цього знищуються пам’ятки. Ми маємо зберегти Львів чи розвалити? Наші пам’ятки не захищені
Наші вимоги: відновлення діяльності ДІАЗ з передачою до управління Мінкультури України; встановлення зон охорони пам’яток; паспортизація об’єктів культурної спадщини; негайне внесення об’єктів культурної спадщини до Реєстру пам’яток національного та місцевого значення; внесення приписів по всіх незаконних забудовах, які відбуваються у Львові; виготовлення історико-культурного опорного плану», – розповіла організатор акції та активістка громадського руху «Народна дія» Ірина Юзик.