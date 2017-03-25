Цього року Львів закупить додаткові робочі станції
Найзатребуванішою послугою у Центрах надання адміністративних послуг є послуга з оформлення і видачі паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон. Тому аби уникати черг і максимально забезпечити потреби відвідувачів, цьогоріч планують закупити додаткові робочі станції. Поки їх є по одній у кожному ЦНАПІ Львова.
Про це повідомляє Дивись.info.
«Наближається літо, і всі хочуть замовити паспорти. Також, згідно змін законодавства, 14-річні та діти, які з батьками подорожують закордон, також повинні мати паспорти. Тому зараз найзатребуваніша послуга – оформлення і видача паспортів. Ми не зупинятимемося на тій кількості робочих станцій, які є, бо в кожному ЦНАПі одне робоче місце не покриває потреби. В Сихівському, Шевченківському районі, до прикладу, велика кількість охочих скористатися цією послугою. Тому цього року плануємо закупівлю додаткових робочих станцій, для того щоб ця послуга дійсно була максимально комфортною. Зараз по Львову працює 5 таких станцій – у кожному ЦНАПі, за винятком Центру на пл.Ринок», – розповіла директор департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик.