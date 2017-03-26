На Львівщині стартує благодійна акція «Зігріті добром»
У 2017 році соціальний мегапроект «Мій тато захищає Україну» започатковує масштабну акцію «Зігріті добром», яка передбачає цілу низку різноманітних заходів для дітей, які проживають у сільській місцевості на Львівщині.
Інформує Український погляд.
Зокрема, до участі в акції запрошуватимемо дітей учасників АТО, дітей Героїв Небесної Сотні та дітей із багатодітних сімей із усіх районів Львівщини.
Основна мета цього масштабного дійства – залучити до розваг і дозвілля дітей саме із сільської місцевості, визначити їхні нагальні потреби, а також виявити серед них талановиту молодь для подальшої участі в різних культурних проектах та заходах.
Акцію Благодійного товариства «Мій тато захищає Україну» вже підтримали партнерські благодійні організації, такі як Спілка багатодітних сімей Львівщини «Щаслива родина», Львівський благодійний фонд «Солдатські матері – за нову армію», Міжнародний благодійний фонд «Жертвам війни в Україні» (Республіка Польща), директор 58-го Будинку офіцерів (м. Львів) Віталій Провозін, Благодійний проект «ШАФА», а також низка волонтерів, майстрів художнього мистецтва, музикантів, співаків. Активними в реалізації цього потужного обласного заходу є і представники приватного сектору, кожен із яких долучився до надання допомоги для дітей вказаних вище соціальних категорій.
Генеральний інформаційний партнер акції – популярне онлайн радіо «Lemberg».
Городоцький район стане першим у переліку районів Львівської області, де відбудеться акція «Зігріті добром». Зокрема, 25 березня за підтримки Львівської обласної державної адміністрації, Городоцької районної державної адміністрації, активних волонтерів Мар’яни Сабадаш та Олега Пронька в місті Городку із 13.00 години працюватиме ігрова зона із аніматорами та розвагами від Дитячого парку святкування днів народжень «Дитяча планета». Далі, від 14.00 до 16.00, в програмі заходу передбачено проведення п’яти різних майстер-класів для дітей вказаних вище соціальних категорій. Після цього на маленьких учасників заходу чекає цікава шоу-програма від радіо «Лемберг» із вікториною і призами, зокрема, від дельфінарію «Оскар» та компанії «МЕТРО Кеш енд Кері Україна».
Наголосимо, що Городоцький район стане першим, де діти із сіл відчують повноту уваги та піклування відносно себе. Такі ж акції відбудуться і в інших районних центрах Львівщини. Відтак, для підтримки цієї благочинної масштабної акції «Зігріті добром» запрошуємо партнерів – представників ЗМІ, а також представників від приватного сектору. Ставши частинкою акції, кожен її учасник виконає надважливу місію – допоможе потребуючим діткам не лише гарно відпочити і провести своє дозвілля, але й продемонструє кожному малюкові свою небайдужість та підтримку!
Щиро сподіваємося на розуміння та підтримку тих, хто нині має особливу потребу бути почутим!