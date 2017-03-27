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На Львівській митниці 99,2% митних декларацій подаються в електронному вигляді

27.03.2017 | Новини

Загальна кількість оформлених митних декларацій у Львівській митниці ДФС за період січня-лютого 2017 року складає 34581 МД.

Інформує Про Захід.

При цьому, за процедурою електронного декларування оформлено 34320 митних декларацій, поданих до митного оформлення, що становить 99,2% від загальної кількості оформлених МД.

За період січня-лютого 2016 року загальна кількість оформлених митних декларацій склала  26825 МД, а за процедурою електронного декларування –  26451 МД, що становить 98,6% від загальної кількості оформлених МД.

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