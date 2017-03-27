На Львівській митниці 99,2% митних декларацій подаються в електронному вигляді
27.03.2017 | Новини
Загальна кількість оформлених митних декларацій у Львівській митниці ДФС за період січня-лютого 2017 року складає 34581 МД.
Інформує Про Захід.
При цьому, за процедурою електронного декларування оформлено 34320 митних декларацій, поданих до митного оформлення, що становить 99,2% від загальної кількості оформлених МД.
За період січня-лютого 2016 року загальна кількість оформлених митних декларацій склала 26825 МД, а за процедурою електронного декларування – 26451 МД, що становить 98,6% від загальної кількості оформлених МД.