370 туристів з України та Польщі спільно підкорили «зимову» Говерлу
У суботу, 25 березня, відбулося масове зимове сходження на найвищу вершину Українських Карпат “Говерляна-2017″. Найвищу точку України підкорили 370 туристів — представників спортивного туризму Львівщини, клубу ветеранів альпінізму Києва та представники із Польщі.
Повідомив Гал-info
Як інформують в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА, цьогорічне сходження присвятили 80-річчю від дня народження видатного громадсько-політичного діяча, Героя України В’ячеслава Чорновола, а також пам’яті альпініста – Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького.
Учасники сходження розпочинали підкорення Говерли зі сторони селища Ворохта Івано-Франківської області. На вершині дружно заспівали гімн України. Також вони отримали від оргкомітету “Говерляни-2017″ персональні свідоцтва про сходження на вершину 2061 метрів. Варто також відзначити, що наймолодшому серед учасників виповнилось лише 6 років, а найстаршому – аж 80 !