Під час «Євробачення-2017» у центрі Львова облаштують фан-зону
27.03.2017 | Анонси
Під час проведення «Євробачення-2017» у Львові облаштують фан-зону у центрі міста.
Інформує Дивись.info.
Як зазначила І. Кулинич, департамент вже напрацював такий проект.
62-й конкурс пісні Євробачення пройде в Києві завдяки перемозі Джамали на пісенному конкурсі 2016 року, що відбувся у Стокгольмі, Швеція. Півфінали Євробачення 2017 пройдуть 9 травня і 11 травня, а фінал конкурсу відбудеться 13 травня 2017 року. Україна прийме конкурс вже вдруге.