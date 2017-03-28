Кастинг конкурсу краси «Міс Львів 2017 » відбудеться 30 березня
28.03.2017 | Анонси
Шановні красуні нашого міста! Не пропустіть свій шанс отримати головну корону нашого міста! Кастинг конкурсу краси «Міс Львів 2017 » відбудеться 30 березня о 17:00 за адресою площа Міцкевича, 1 “Glory Cafe”.
Заповняй анкету на сайті: http://misslviv.com.ua/anketa
Довідка.
Основні вимоги до дівчат, які претендують на головну корону міста:
✔вік від 16 до 24 років
✔зріст від 1,70
✔сімейний стан – неодружена
Зовнішній вигляд:
✔кастинговий (мінімальний) макіяж
✔одяг, який дає можливість розгледіти фігуру
✔взуття на підборах
СТАНЬ ОДНІЄЮ З НАС !
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