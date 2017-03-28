У п‘ятницю відкриється Великодній ярмарок
Великодній ярмарок – 2017 у Львові діятиме з 7 квітня до 8 травня.
Про це повідомляє Status quo – Львів.
Цьогоріч Великодній ярмарок у Львові працюватиме протягом місяця – від 7 квітня до 8 травня на алеї проспекту Свободи. У будні ярмарок працюватиме з 10.00 до 22.00, у вихідні та святкові дні – з 10.00 до 23.00.
Традиційно, на ярмарку постійно працюватиме торгова галерея із різноманітними подарунками та сувенірами, а також гастрономічний сектор із стравами галицької кухні у оновленому форматі.
На площі перед театром опери та балету з 14 до 23 квітня працюватиме Великодня майстерня – щодня, з 12.00 до 19.00. Для гостей організовуватимуть майстер-класи із гончарства та ліпнини, ковальства, писанкарства, іконопису, різьблення свічок, лозоплетіння, виготовлення ляльок-мотанок чи інсталяцій зі скла.
“На Великдень, 16 квітня, о 12.00 відбудеться театралізована реконструкція великоднього сніданку, під час якої господиня столу Тетяна Пилипець пригощатиме гостей великодною паскою. З 13.00 розпочнеться флеш-моб “Гаївка із Софією Фединою“, а з 15.00 відбуватиметься Фестиваль гаївок – великодні співанки звучатимуть у виконання львівських колективів“, – зазначає арт-директор компанії “Львівські ярмарки“ Ольга Гренюх.
Неодмінний атрибут Великоднього ярмарку – це квіткові інсталяції та живий куток, а окрасою ярмарку є квіткова писанка, яка з року в рік розквітає по-новому. Приємною несподіванкою для гостей ярмарку також стане інтерактивна арт-інсталяція, виготовлена із матеріалів, які зазвичай викидаються.
“За участь у такій грі і проявлену оригінальність, можна буде отримати спеціальний подарунок від організаторів“, – розповідає автор інсталяції, митець Іван Жогло.
Загалом у рамках Великоднього ярмарку учасники та компанія “Львівські ярмарки“ долучаються до руху Zero Waste. На території торгової алеї будуть встановлені контейнери для всіх типів вторинної сировини, а також працюватиме Zero Waste станція для збору батарейок, лампочок та кришечок.
Великодній ярмарок також долучається до проекту “Весна у віршах“. На алеях ярмарку звучатимуть вірші українських поетів, начитані відомими львів’янами, а під час вихідних проводитимуть літературні вечори та читання казок.