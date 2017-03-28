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30 березня відбудеться виставка Юрія Лесюка „Малярство”

28.03.2017 | Анонси

30 березня о 16.00 в Історичному комплексі НМЛ ім. Андрея Шептицького (вул. М. Драгоманова, 42) відбудеться відкриття виставки Юрія Лесюка „Малярство”. В експозиції буде представлено понад півсотні декоративних композицій, наповнених гумором та гротеском. У жанрових сценах з життя Прикарпаття автор декларує власне прочитання народної поезії, музики та ноші,водночас і ностальгію за звичаями та побутом краю, в якому народився та зростав.

Виставка триватиме до 3 травня 2017 року.

Час роботи: 10.00 – 18.00

Вихідні дні – понеділок, вівторок

Телефони для довідок:

(032)2 613 592

(067)1451942

Юрій Лесюк – лауреат обласної премії ім. І. Труша (в номінації – образотворче мистецтво), Заслужений художник України, завідувач відділу живопису Львівського коледжу декоративного та ужиткового мистецтва ім. І. Труша. Твори художника експонувались на 12 персональних виставках у музеях Києва, Львова, Івано-Франківська, Коломиї, а також у м. Ріджайна, Саскатуна й Торонто (Канада), Нью-Йорк (США). Брав участь у понад 90 групових всеукраїнських, регіональних і міжнародних виставках, зокрема в Польщі та США.

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