30 березня відбудеться виставка Юрія Лесюка „Малярство”
30 березня о 16.00 в Історичному комплексі НМЛ ім. Андрея Шептицького (вул. М. Драгоманова, 42) відбудеться відкриття виставки Юрія Лесюка „Малярство”. В експозиції буде представлено понад півсотні декоративних композицій, наповнених гумором та гротеском. У жанрових сценах з життя Прикарпаття автор декларує власне прочитання народної поезії, музики та ноші,водночас і ностальгію за звичаями та побутом краю, в якому народився та зростав.
Виставка триватиме до 3 травня 2017 року.
Час роботи: 10.00 – 18.00
Вихідні дні – понеділок, вівторок
Телефони для довідок:
(032)2 613 592
(067)1451942
Юрій Лесюк – лауреат обласної премії ім. І. Труша (в номінації – образотворче мистецтво), Заслужений художник України, завідувач відділу живопису Львівського коледжу декоративного та ужиткового мистецтва ім. І. Труша. Твори художника експонувались на 12 персональних виставках у музеях Києва, Львова, Івано-Франківська, Коломиї, а також у м. Ріджайна, Саскатуна й Торонто (Канада), Нью-Йорк (США). Брав участь у понад 90 групових всеукраїнських, регіональних і міжнародних виставках, зокрема в Польщі та США.