Організатори Alfa Jazz Fest оголосили цьогорічну програму
Цьогоріч у Львові відбудеться сьомий міжнародний джазовий фестиваль Alfa Jazz Fest.
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Як зазначили сьогодні під час прес-конференції організатори заходу, фестиваль відбуватиметься 23-27 червня, у ньому візьме участь понад 30 колективів з усіх куточків світу.
Традиційно у Львові фестиваль матиме три сцени: біля Палацу Потоцьких, на площі Ринок та у Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького (сцена ім. Едді Рознера).
Повна програма:
сцена ім.Едді Рознера (Парк Культури, вул. Блогарська, 4):
23 червня 19:00 — легендарний американський оркестр під керуванням композитора і видатного аранжувальника Гордона Гудвіна;
21:00 — володарка двох Латинських Греммі — Buika.
24 черня 19:00 — вечір з Авішаєм Коеном та оркестром INSO-Львів;
21:00 — Yellowjackets, володарі пяти номінацій і двох премій Греммі.
25 червня 19: 00 - Чайна Мозес. До Львова вона привезе свою нову програму;
21:00 — Chucho Valdes Quartet, легендарний кубинський піаніст-віртуоз. Володар шести Греммі.
26 червня 19:00 — Грегорі Портер, найбільш успішний та популярний виконавець джазу, американський композитор;
21:00 — Хербі Хенкок, багаторазовий володар різний премій, в тому числі і Греммі привезе до Львова нову програму.
27 червня 19:00 — Mare Nostrum: Paolo Fresu- Richard Galliano -Jan Lundgren.
21:00 - The Chick Corea Electric band, легендарний гурт електричного джазуЧіка Коріа. Це один з найбільш очікуваних концертів фестивалю.
Сцена біля Палацу Потоцьких, вулиця Коперника,15а:
24 червня 12:00 — Костянтин Колесніченко — сучасний блюзовий харпер.
14:00 — Ігор Осипов -український гітарист та композитор з Берліну.
25 червня 12:00 — квартет «Kompost».
14:00 — Ilhan ersahin Istanbul Sessions , музиканти створюють особливий звук, який з’єднує модальний фанк в стилі Майлза Девіса з мелодіями Близького сходу, прошитими електронними семплами.
26 червня 12:00 — квартет Руслана Єгорова. Він аранжує відомі твори під оригінальне виконання.
14:00 — Greg Lamy Quartet.
27 червня 12:00 — GrooveKeepers.
14:00 — Get The Blessing.
Сцена на площі Ринок
23 червня 15:00 — український гурт ManSound.
17:00 — Guillermo McGill, уругвайських перкусіоніст та джазовий барабанщик.
24 червня 15:00 — Тамара Лукашевська з своїм квартетом.
17:00 — піаніст Remi Panossian Trio.
25 червня 15:00 — зірки Нью-Йоркської джазової сцени — Criss Cross All Stars feat.Mike Rodriguez, Will Vinson, Misha Tsiganov, Matt Brewer, Donald Edwards.
17: 00 - Caryl Baker Quartet feat. Chico Freeman.
26 червня 15:00 — проекст українських джазових музикантів «Quest».
17: 00 — кубинсько-швейцарська скрипалька yilian canizares-Invocacion Tour.
27 червня 15:00 - dave Fields Blues Band.
17:00 — Jimmy Bosch & Dislocados.
Додамо, що квитки цьогоріч коштуватимуть (з місцем): 450, 650, 800, 1500, 2000, 3500 грн. Без місця по 250 грн. Продаж квитків стартуватиме з 20 квітня.