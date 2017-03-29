Нещодавно запрацювало нове деревообробне підприємство
У Бориславі відбулось урочисте відкриття новоствореного підприємства – товариства з обмеженою відповідальністю «Вудкрафт Трейдінг».
Про це повідомив Zik.
Засновником ТзОВ «Вудкрафт трейдінг» є громадянин України Анатолій Корнейчук та громадянин Туреччини Серт Махмет Алі.
У відкритті підприємства взяли участь перший заступник голови обласної держадміністрації Ростислав Замлинський та голова Дрогобицької райдержадміністрації Володимир Шутко. Також були присутні міський голова Ігор Яворський, заступник міського голови Богдан Монастирський, секретар міської ради Юрій Химин, один з власників Анатолій Корнейчук та директор підприємства Тарас Колесніков.
На цьому підприємстві працює нове сучасне деревообробне обладнання, яке завезено з Туреччини, з повністю автоматизованим процесом виробництва, потужне та високотехнологічне. В одну зміну переробка сировини складає 100 метрів кубічних.
На даний час на підприємстві працює 16 чоловік, але згодом для збільшення обсягу виробництва і асортименту готової продукції, штат працівників збільшиться на 35 осіб.
Також надалі планується провести реконструкцію ще однієї будівлі і відкрити сушильне виробництво, придбати лінії з виготовлення паливних брикетів, що дозволить максимально використовувати відходи виробництва та збільшить економічну вигоду. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/03/29/u_boryslavi_zapratsyuvalo_nove_derevoobrobne_pidpryiemstvo_1069759