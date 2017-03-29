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Трускавець прийматиме Чемпіонат України зі спортивного орієнтування

29.03.2017 | Анонси

Вже цього тижня понад 500 учасників приїдуть до Трускавця на відкриття Чемпіонату України із спортивного орієнтування.

Інформує Львiвська Газета.

У рамках змагання відбудуться особистий Чемпіонат України серед дорослих, юніорів, юнаків, ветеранів, Кубок України (1-2 етапи, бігом),    Кубок України (1-2 етапи, спринт, бігом), та Всеукраїнські змагання серед вихованців ДЮСШ і позашкільних  закладів.

Триватимуть змагання до 2 квітня під керівництвом головного судді  національної категорії Василя Березовського (м. Київ).

Відкриття Чемпіонату, представлення команд та святковий концерт, відбудеться  30 березня о 17 годині.

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