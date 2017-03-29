Трускавець прийматиме Чемпіонат України зі спортивного орієнтування
29.03.2017 | Анонси
Вже цього тижня понад 500 учасників приїдуть до Трускавця на відкриття Чемпіонату України із спортивного орієнтування.
Інформує Львiвська Газета.
У рамках змагання відбудуться особистий Чемпіонат України серед дорослих, юніорів, юнаків, ветеранів, Кубок України (1-2 етапи, бігом), Кубок України (1-2 етапи, спринт, бігом), та Всеукраїнські змагання серед вихованців ДЮСШ і позашкільних закладів.
Триватимуть змагання до 2 квітня під керівництвом головного судді національної категорії Василя Березовського (м. Київ).
Відкриття Чемпіонату, представлення команд та святковий концерт, відбудеться 30 березня о 17 годині.