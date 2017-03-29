Юні переможці конкурсу «Львівський віртуоз» отримали нагороди
У Львові відбувся гала-концерт та нагородження переможців І Міжнародного конкурсу юних скрипалів, альтистів та віолончелістів «Львівський віртуоз».
Інформує Zik.
Музичний конкурс започаткувала за підтримки Міністерства культури України Львівська середня спеціалізована музична школа – інтернат імені Соломії Крушельницької, інформує прес-служба Мінкультури.
Першими учасниками конкурсу стали близько 70 юних музикантів з України, Польщі, Молдови та Швейцарії. Музичне змагання відбувалося в номінаціях – скрипка, віолончель, альт та оцінювалося журі у складі провідних музикантів-професорів України, Німеччини, Польщі та Швейцарії. Очолив журі конкурсу український композитор, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, заслужений діяч мистецтв України, професор ЛНМА ім. М. Лисенка Юрій Ланюк.
Гран-прі І Міжнародного конкурсу юних скрипалів, альтистів та віолончелістів «Львівський віртуоз» отримав учень 6-го класу Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені С. Крушельницької Богдан Луц. Переможець був відзначений грамотою та нагороджений скрипкою відомого українського скрипкового майстра Володимира Антонюка.
Рішенням журі переможцями І Міжнародного конкурсу «Львівський віртуоз» визначені:
Номінація «Скрипка»
Категорія І
Варченко Марія – ІІІ премія
Півнюк Катерина – ІІ премія
Гаєнко Владислава – ІІ премія
Мороз Ельвіра – ІІІ премія
Лєщенко Сава – ІІІ премія
Сольський Олександр – Диплом
Цура Анна – ІІ премія
Мартинова Анастасія – Диплом
Джалалова Євгенія – І премія
ПославськаМілена– ІІІ премія
Каськів Теодор – І премія
Заремба Вероніка – Диплом
Рогульчик Анна-Марія – Диплом
Категорія ІI
Періг Вадим – І премія
Липкіна Анна – ІІ премія
Луц Богдан – І премія
Петрівська Вікторія – Диплом
Плахцінська Софія – І премія
Зубенко Єлизавета – ІІІ премія
Микулович Анна – Диплом
Кміть Христина – Диплом
Бачинська Олена – Диплом
Щудло Остап – ІІІ премія
ШереметаАнгеліна– ІІІ премія
Категорія ІII
Дацюк Леонід –ІІ премія
Павліченко Ксенія – Диплом
Сокрута Анастасія – ІІІ премія
Цимбрикевич Діана – Диплом
Сніжко Наталія – ІІІ премія
Клюшнікова Катерина – ІІІ премія
Бутринська Оксана – ІІ премія
Заціха Володимир – Диплом
Зубко Кирило – Диплом
Гнатів Софія–ІІ премія
ПаламарюкДаніела – Диплом
Категорія ІV
Юзьків Олег – Диплом
Харченко Поліна – ІІІ премія
Номінація «Віолончель»
Категорія І
ЯковчукАнастасія– ІІ премія
Бахурська Ольга – Диплом
Котигорох Тетяна – Диплом
Дмітрієва Олександра – ІІІ премія
Мякушко Марія – І премія
Воронка Олексій – Диплом
Побережна Ксенія – ІІІ премія
Категорія ІІ
Тютько Марта – ІІ премія
Малик Андрій– Диплом
Кульчицька Ольга – Диплом
Олійник Іванка – Диплом
Іванишин Данило – ІІІ премія
Категорія ІІІ
Замеська Сюзанна – І премія
Рашфал Флавія– І премія
Категорія ІV
Дулько Катерина – Диплом
Крівич Євгенія – Диплом
Номінація «Альт»
Категорія ІV
Турок Юлія – ІІІ премія Читайте більше тут: