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Кастинг конкурсу краси «Міс Львів 2017 » відбудеться 30 березня

29.03.2017 | Анонси

Шановні красуні нашого міста! Не пропустіть свій шанс отримати головну корону нашого міста! Кастинг конкурсу краси «Міс Львів 2017 » відбудеться 30 березня о 17:00 за адресою площа Міцкевича, 1 “Glory Cafe”.

Заповняй анкету на сайті: http://misslviv.com.ua/anketa

Довідка.
Основні вимоги до дівчат, які претендують на головну корону міста:

✔вік від 16 до 24 років

✔зріст від 1,70

✔сімейний стан – неодружена
Зовнішній вигляд:

✔кастинговий (мінімальний) макіяж

✔одяг, який дає можливість розгледіти фігуру

✔взуття на підборах
СТАНЬ ОДНІЄЮ З НАС !
#ЯМісЛьвів2017 #МісЛьвів2017 #misslviv

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