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Саксофоніст з Ізраїлю J.Seven 1 квітня зіграє для львів’ян романтичні хіти

29.03.2017 | Анонси

У суботу, 1 квітня, у Львівській філармонії відбудеться концерт знаного музиканта з Ізраїлю J.Seven. Для меломанів Львова він представить колекцію романтичної саксофонної музики. Початок – о 19:00.  

Золота колекція світових шедеврів від J.Seven - це не джаз, це кохання! А сам музикант своєю майстерністю наче виймає душу слухача - й занурює його у музику кохання.

J.Seven – музикант-мультиінструменталіст, який, окрім саксофона, грає також на іспанській гітарі, блок-флейті та барабанах. J.Seven вирізняється своєю активною манерою, артистизмом та неординарною поведінкою на сцені. Не зважаючи на те, що у його руках один із найскладніших інструментів, він багато рухається, виходить у зал, спілкується із глядачами, танцює і навіть стрибає під час гри на саксофоні!

У концертній програмі, яку J.Seven представить у Львові 1 квітня, прозвучать композиції Стіві Вандера, Фаусто Папетті, Джо Дассена, Еньйо Морікконе та інших.

Ціни на квитки – 110-330 грн. Квитки онлайн можна придбати тут: https://gastroli.ua/en/tickets/jseven/buy

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