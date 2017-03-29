Саксофоніст з Ізраїлю J.Seven 1 квітня зіграє для львів’ян романтичні хіти
У суботу, 1 квітня, у Львівській філармонії відбудеться концерт знаного музиканта з Ізраїлю J.Seven. Для меломанів Львова він представить колекцію романтичної саксофонної музики. Початок – о 19:00.
Золота колекція світових шедеврів від J.Seven - це не джаз, це кохання! А сам музикант своєю майстерністю наче виймає душу слухача - й занурює його у музику кохання.
J.Seven – музикант-
У концертній програмі, яку J.Seven представить у Львові 1 квітня, прозвучать композиції Стіві Вандера, Фаусто Папетті, Джо Дассена, Еньйо Морікконе та інших.
Ціни на квитки – 110-330 грн. Квитки онлайн можна придбати тут: https://gastroli.ua/en/