У Львові невдовзі з’явиться ще один сквер
У Львові невдовзі з’явиться ще один сквер – під час засідання комісії екології та природокористування Львівської міської ради депутати підтримали внесення змін до ухвали “Про затвердження переліку та меж скверів Шевченківського району м. Львова”.
Про це повідомляє Status quo – Львів.
Як повідомила голова комісії Ірина Оршак, запропоновано внести зміни до затвердження переліку та меж скверів Шевченківського району , включивши туди сквер “Кам’янка“ на вул. Ожиновій площею 0,7 га.
“Це зелена зона, де мешканці проводять своє дозвілля. У минулому році в рамках Громадського бюджету я була співавтором проекту “Сквер для відпочинку та дозвілля Кам’янка“. Також ми проводили там фестиваль “Кам’янка-фест“, на який прийшло багато мешканців. Цей сквер буде більш популярний, якщо його довести до ладу. Тому виникла ідея цій зеленій зоні надати статус скверу, позаяк це дозволить провести благоустрій, встановити освітлення, лавочки, вимостити доріжки“, – розповіла Ірина Оршак.