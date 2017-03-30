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У Львові відбудеться акція «День учасника АТО»

30.03.2017 | Анонси

31 березня 2017 року відбудеться правопросвітницька акція «День учасника АТО» для українських бійців – учасників антитерористичної операції на сході України, та осіб, які звернулися для отримання статусу учасника АТО.

Про це інформує Дивись.info.

Вперше одночасно в місцевих центрах та в усіх бюро правової допомоги на Львівщині відбудеться консультування учасників АТО та членів їх сімей фахівцями місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з друзями-партнерами.

Партнерами є:

  • Центр по наданню допомоги учасникам АТО Львівської обласної державної адміністрації;
  • Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій;
  • громадська організація «Центр правових та політичних досліджень «СІМ»;
  • Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО;
  • Львівський обласний військовий комісаріат;
  • Громадська спiлка «Всеукраїнське об’єднання учасникiв АТО «УКРАЇНЦI  –  РАЗОМ!»;
  • Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
  • Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області
  • Головне територіальне управління юстиції у Львівській області
  • Львівський обласний центр зайнятості
  • Департамент соціального захисту населення ЛОДА.

Вперше, учасники АТО та члени їх сімей зможуть отримати в бюро правової допомоги вичерпну інформацію не тільки з правових, а й з будь-яких інших питань, які виникають у повсякденному житті.

Крім консультацій заплановано проведення круглих столів, конференцій, інформаційних сесій, вуличних навчань та інше.

Консультування відбудеться у приміщеннях місцевих центрів та бюро правової допомоги.

Детальна інформація про спільний захід розміщена на сторінках Фейсбуку місцевих центрів:

Перший львівський місцевий центр з надання БВПД

https://www.facebook.com/firstcenter.legalaid/

Другий львівський місцевий центр з надання БВПД

https://www.facebook.com/pg/

Другий-львівський-місцевий-центр-з-надання-БВПД-1691614971069716/

Буський місцевий центр з надання БВПД

https://www.facebook.com/busk1legalaid/

Самбірський місцевий центр з надання БВПД

https://www.facebook.com/sambir.legalaid/

Стрийський місцевий центр з надання БВПД

https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

Адреси та контактні телефони місцевих центрів та бюро правової допомоги за посиланнями:

http://lviv.legalaid.gov.ua/ua/mistsevi-tsentry-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy

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