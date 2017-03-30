У Львові відбудеться акція «День учасника АТО»
31 березня 2017 року відбудеться правопросвітницька акція «День учасника АТО» для українських бійців – учасників антитерористичної операції на сході України, та осіб, які звернулися для отримання статусу учасника АТО.
Про це інформує Дивись.info.
Вперше одночасно в місцевих центрах та в усіх бюро правової допомоги на Львівщині відбудеться консультування учасників АТО та членів їх сімей фахівцями місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з друзями-партнерами.
Партнерами є:
- Центр по наданню допомоги учасникам АТО Львівської обласної державної адміністрації;
- Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій;
- громадська організація «Центр правових та політичних досліджень «СІМ»;
- Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО;
- Львівський обласний військовий комісаріат;
- Громадська спiлка «Всеукраїнське об’єднання учасникiв АТО «УКРАЇНЦI – РАЗОМ!»;
- Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області
- Головне територіальне управління юстиції у Львівській області
- Львівський обласний центр зайнятості
- Департамент соціального захисту населення ЛОДА.
Вперше, учасники АТО та члени їх сімей зможуть отримати в бюро правової допомоги вичерпну інформацію не тільки з правових, а й з будь-яких інших питань, які виникають у повсякденному житті.
Крім консультацій заплановано проведення круглих столів, конференцій, інформаційних сесій, вуличних навчань та інше.
Консультування відбудеться у приміщеннях місцевих центрів та бюро правової допомоги.
Детальна інформація про спільний захід розміщена на сторінках Фейсбуку місцевих центрів:
Перший львівський місцевий центр з надання БВПД
https://www.facebook.com/firstcenter.legalaid/
Другий львівський місцевий центр з надання БВПД
Другий-львівський-місцевий-центр-з-надання-БВПД-1691614971069716/
Буський місцевий центр з надання БВПД
https://www.facebook.com/busk1legalaid/
Самбірський місцевий центр з надання БВПД
https://www.facebook.com/sambir.legalaid/
Стрийський місцевий центр з надання БВПД
https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/
Адреси та контактні телефони місцевих центрів та бюро правової допомоги за посиланнями:
http://lviv.legalaid.gov.ua/ua/mistsevi-tsentry-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy