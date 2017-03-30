До 2020 року у Львові планують відреставрувати площу Двірцеву
До 2020 року у Львові хочуть кардинальним чином оновити площу перед Головним залізничним вокзалом. Після оновлення площа Двірцева має стати зручною для всіх.
Як розповіла у коментарі кореспонденту 032.ua начальник відділу урбаністики ЛКП “Інститут просторового розвитку” Олександра Сладкова, наразі місто шукає варіант того, як саме оновлювати площу Двірцеву.
“Там різні учасники руху, вони дуже нерівноцінні. Коли ви, наприклад, приїжджаєте трамваєм, і потім мусите йти через рейки та багнюку до вокзалу це – несправедливо. Звичайно, треба змінювати ситуацію. Ми шукаємо варіант того, як можна організувати різний транспорт, маємо розділити, організувати всі ті потоки, аби всі учасники на площі Двірцевій мали рівні можливості. Ми працюємо на цим проектом, це є дуже важливий простір. Поспішати тут не треба, а необхідно дуже добре над ним подумати. В любому випадку, до 2020 року площа має бути оновлена”, – розповідає Олександра Сладкова.
Начальник відділу урбаністики ЛКП “Інститут просторового розвитку” зазначає, що було б добре збудувати на площі підземний паркінг, як роблять у багатьох європейських країнах. Більше того, у реалізації такого проекту є навіть потенційно зацікавлені інвестори.
Нагадаємо, що перший підземний паркінг у Львові планують збудувати на площі навпроти головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка. Паркінг буде розрахований на 350 паркомісць.