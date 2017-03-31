У Львові таксисти мітингують проти сервісу Uber та «Яндекс.Таксі»
Львівські таксисти провели пікети під стінами Державної фіскальної служби, Управління СБУ та облдержадміністрації. Вони вимагали прибрати з ринку перевезень “Яндекс.Таксі” і Uber.
Інформує Голос України.
Кількасот автомобілів колоною проїхали містом з плакатами “Яндекс” та “Uber” — чемодан, вокзал, Росія!”, “Місцева ліцензія — місцеві податки!”, “Ні — російському бізнесу в Україні!”. Голова профспілки автомобілістів Сергій Кабанов заявив, що влада повинна прибрати російський бізнес з Львівщини. На ринку мають працювати таксі, зареєстровані в місцевих органах влади. Учасники пікету звернулися до голови ОДА Олега Синютки з проханням провести перевірку зарубіжних серверів “Яндекс.Таксі” і Uber та їхніх партнерів в Україні, а також внести зміни до законодавства. Загалом в акції взяли участь приблизно 800 осіб. Таксисти пообіцяли, якщо до їхніх вимог не прислухається влада, у травні вони знову проведуть пікетування