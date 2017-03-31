Культурні події на вихідних у Львові
Унікальний музичний проект «Звуки Львова.Орган» запрошує меломанів. Вже цієї суботи органістка Олена Мацелюх спільно з композитором Богданом Котюком під мелодію найбільшого музичного інструмента, органа, розкажуть про нашу шістсотлітню історію органного мистецтва. Меломани довідаються, що власне у Львові діяли ще й дві фабрики, які виготовляли цей музичний інструмент, обслуговуючи всю Західну Європу. Концерт зазвучить в Будинку органної та камерної музики.
Про це інформує Zaxid.net.
«Унікальність цієї лекції в тому, що вона, по-перше, безкоштовна. Люди можуть приходити будь-якого віку, від найменшого до найбільшого», ― запросила органістка Олена Мацелюх.
На Фестивалі писанок, що стартує у суботу на площі Музейній покажуть 50 гігантських яєць. Галерея збере півсотні нових унікальних мистецьких писанок ― півметрових та метрових. Від знаних художників і не лише. Поряд діятиме майстерня, де охочих навчатимуть писанкарства та декорування кошиків. Цьогорічною цікавинкою буде триметрова квіткова писанка, оздоблена декоративною травою та сезонними квітами. Триватиме і благодійний проект «Добра справа».
«Подвоюють всі кошти, які зберуть львів’яни протягом тривалості фестивалю. Традиційно для ОХМАТДИТу на відділення новонароджених», ― уточнив засновник Фестивалю писанок Андрій Сидор.
В Музеї історії релігії запрезентували проект «Рани». Українську війну у фотографіях показує американець українського походження Йосип Сивенький. Від 2014-го чоловік знимкував наших військових, пошматованих війною, але зі світлими поглядами і вірою в краще майбутнє. Кожна світлина – це міні-історія важкопораненого і скаліченого українського солдата під час Євромайдану і АТО. Заклик до їхньої реабілітації та підтримки.
«Що там посередині, ми не бачимо. Я хочу це більш-менш показати цією роботою. Як сильно це вражає людей, сім’ю. Який це насправді сильний біль, фізичний, емоційний, психологічний ― це, що я хочу ловити», ― зазначив автор світлин Йосип Сивенький.