Завтра у Львові стартує матч з водного поло серед юнаків
У неділю, 2 квітня, у Львові відбудуться перші матчі першості України з водного поло 2017 року серед юнаків U-14. Загалом боротьбу за нагороди розпочинають 16 команд, сформованих з гравців не старше 2003 року народження. Серед учасників і три представника Львова – ЛУФК–ДЮСШ №3, КДЮСШ ім. Ю. Кутенка та «Євроспорт»–ЛУФК.
Інформує Zik.
На попередньому етапі 16 команд, серед яких і одна з Грузії, розбито на чотири групи за територіальним принципом. По три кращі з кожної, за підсумками турніру в одне коло, виходять до півфінальної стадії. Зазначимо, що усі набрані очки на попередньому етапі «згорають», повідомляє dynamolviv.com.
Склади груп, місце та терміни проведення попереднього етапу:
Група «А» (Харків, 3–7 квітня): Збірна Харківської області, ХДВУФК №1 – СДЮШОР ім. Я. Клочкової (Харків), СДЮШОР ім. Я. Клочкової–1 (Харків), СДЮШОР ім. Я. Клочкової–2 (Харків), «Арена» (Тбілісі, Грузія).
Група «Б» (Київ, 7–9 квітня): «Кияночка»–СДЮШОР №9 (Київ), СДЮШОР №9 (Київ), Ватерпольна Академія ім. О. Баркалова (Харків), КДЮСШ «Динамо» (Київ).
Група «В» (Львів, 2–4 квітня): ЛУФК–ДЮСШ №3 (Львів), «Динамо» (Ужгород), КДЮСШ ім. Ю. Кутенка (Львів), «Євроспорт»–ЛУФК (Львів).
Група «Г»(Дніпро, 4–6 квітня): СДЮШОР–ДНУ (Дніпро), ДЮСШ «Водне поло» (Одеса), «Меотіда» (Маріуполь).
На другому, півфінальному етапі буде сформовано дві групи по шість команд в кожній. У Харкові (група «І») гратимуть команди, що вийшли з попередніх груп «А» і «Б», а в Дніпрі або Кам’янському (група «ІІ») гратимуть команди, що вийшли з попередніх груп «В» і «Г». В обох групах матчі пройдуть у період з 19-го по 23-є червня. Команди в кожному секстеті зіграють турнір в одне коло. По п’ять кращих виходять у фінал із «золотими» очками, набраними в поєдинках проти суперників, які також пройшли у вирішальну стадію.
Фінал за участю десяти команд відбудеться з 23-го по 27-е жовтня. Місце проведення – Дніпро або Кам’янське. Команди вирішальний етап гратимуть у форматі «стінка на стінку» – упродовж п’яти днів команди групи «І» зіграють по одному матчу проти кожної з команд групи «ІІ». Переможець та призери першості-2017 будуть визначені за результатами дев’яти турів – чотирьох «золотих», зіграних у рамках півфінальних груп та усіх п’яти зіграних упродовж фінального етапу.
Водне поло. Юнаки U-14. Першість України 2017 року
Попередній етап. Група «В»
2 – 4 квітня. Львів. Басейн «Динамо»
Розклад матчів туру
Перший день. 2 квітня (неділя)
08:30. ЛУФК–ДЮСШ №3 (Львів) – «Євроспорт»–ЛУФК (Львів)
09:45. «Динамо» (Ужгород) – КДЮСШ ім. Ю. Кутенка (Львів)
Другий день. 3 квітня (понеділок)
09:00. «Євроспорт»–ЛУФК (Львів) – «Динамо» (Ужгород)
10:15. КДЮСШ ім. Ю. Кутенка (Львів) – ЛУФК–ДЮСШ №3 (Львів)
Третій день. 4 квітня (вівторок)
09:15. КДЮСШ ім. Ю. Кутенка (Львів) – «Євроспорт»–ЛУФК (Львів)
10:30. ЛУФК–ДЮСШ №3 (Львів) – «Динамо» (Ужгород)