У «Творчій майстерні» в місті Добротвір, що на Львівщині, для місцевих працівників ДТЕК Добротвірської ТЕС та їх діток провели передвеликодній майстер-клас з розпису писанок.
До «Творчої майстерні» на майстер-клас з писанкарства прийшло майже 40 людей. Серед яких не лише дітки енергетиків і працівники ДТЕК Добротвірська ТЕС, а й їх друзі. За словами головного фахівця з професійного навчання ДТЕК Добротвірської ТЕС Наталі Легедзи, цьогорічний Великодній майстер-клас набув неабиякого ажіотажу.
«Протягом року ми проводимо досить різні майстер-класи: з декупажу, з торцювання, а також робили іграшки з фетру. Наша «Творча майстерня» почала свою роботу з виготовлення ялинкових прикрас з використаних лампочок. Що є дуже символічно для нас енергетиків Добротвірської ТЕС, адже лампочка використана повинна бути викинутою, але ми давали їй друге життя. А сьогодні ми проводимо також досить цікавий та символічний майстер-клас – це виготовлення Великодніх писанок. Адже Великдень не за горами і незабаром ми з нашими сім’ями підемо до церкви святити кошики. На майстер-класі ми пропонували три види розпису писанок: розпис воском, декор крупами, а також технікою декупаж. Загалом можу сказати, що цього разу до нас на захід завітало майже 40 учасників, що варто зазначити, більше ніж ми очікували», -розповіла вона.
Заклопотані роботою діти розповіли, що проведення такого Великоднього майстер-класу дозволяє їм дізнатися про різноманітні техніки створення писанок.
«Я придумала, яку писанку буду малювати за день до майстер-класу. Мій малюнок є досить традиційним для України – це графічна квітка. Її можна побачити на багатьох писанках, але в різних інтерпретаціях. Взагалі квіти на писанках – це означає життя та розквіт, що якраз я і старалася зобразити. Мені дуже подобається, що нам організували такий майстер-клас, адже дітям корисно знати про українські традиції. А тут нас якраз навчають тонкощам цього мистецтва. І мені здається це дуже добре, оскільки такі традиції потрібно берегти та передавати з покоління у покоління», – поділилася учасниця майстер-класу Наталя.
За словами 13-річної Марти, на майстер-класи Творчої майстерні вона ходить дуже часто, але Великодній чекала найбільше, адже дуже давно хотіла навчитися розмальовувати писанку.
«Я дуже люблю малювати і дуже люблю Великдень. Я досить часто приходжу у Творчу майстерню на майстер-класи. Минулого разу тут нас навчали виготовляти декоративні баночки, а також ми робили новорічну рукавичку. Сьогодні я прийшла на майстер-клас з виготовлення писанки. Вона в мене вийшла особливою, адже в цю роботу я старалася вкласти свою душу та любов. На писанці я намалювала зірку та написала Христос Воскрес. Взагалі я дуже рада, що нам провели такий майстер-клас, адже я не лише власноруч зробила писанку, але й навчилася різноманітним технікам, про які раніше й не знала», – зазначила вона.
Враженнями про майстер-клас поділилися працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС, які також власноруч створювали Великодні писанки. За словами Лесі Асаулюк, такі заходи дозволяють трішки відволіктись від буденності та поринути у творчість.
«Ми із задоволенням ходимо на такі майстер-класи, адже кожен раз нам пропонують зробити щось нове. І це насправді дозволяє розвиватися. Такі заходи є також дуже хорошими і для дітей, адже вони дізнаються для себе багато нового. Цього разу на майстер-клас я прийшла зі своїм 5-річним внуком Дмитриком, який попри свій вік, дуже захопився роботою», – розповідає пані Леся.
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