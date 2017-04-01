Події, які варто відвідати у Львові на вихідних
ТОП-3 події першого квітневого вікенду, які варто відвідати у Львові .
Про це інформує.
1. Концерт «Віртуози Японії»
2 квітня о 18:00 у Львівській обласній філармонії (вул. Чайковського 7) відбудеться концерт «Віртуози Японії».
Японський диригент Шунго Моріяма часто відвідує Україну з концертами й залучає музикантів до непересічних проектів. Львівська філармонія прийматиме його з цілою плеядою молодих японських зірок, які виконуватимуть європейську класику. «Віртуози Японії» – на філармонійній сцені у супроводі Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова».
У програмі:
Франц Ксавер Моцарт. Увертюра-симфонія Ре мажор
Карл Марія фон Вебер. Концертіно для кларнета з оркестром, op. 26
Олександр Глазунов: Концерт для альт-саксофона та оркестру, оp.109
Людвіг ван Бетховен. Концерт для фортепіано № 3 до мінор, Op.37
Вартість квитків: 40- 80 грн.
2. Кінопокази просто неба
У Львівському кіноцентрі (вул. Володимира Великого, 14а) будуть насичені кіновихідні. Зокрема, львів’ян запрошують на покази просто неба.
Розклад показів просто неба:
1 квітня (субота) 21:00 – «Патерсон» (Джим Джармуш, США, 2016, романтична комедія) мовою оригіналу з субтитрами.
2 квітня (неділя) 21:00 – «Тоні Ердманн»(Марен Аде, Німеччина, Австрія, 2016, трагікомедія) мовою оригіналу з субтитрами;
Враховуючи швидку зміну весняної погоди, глядачів просять не забувати одягатись трохи тепліше, ніж зазвичай. Коцики, пледи також не будуть зайвими.
Придбати квитки можна онлайн.
Вартість квитків: 40 грн. У день показу квитки можна придбати і у касі за 60 грн.
Розклад звичайних показів
1 квітня (субота)
15:00 – «Рибки» (мультфільм)
17:00 – «Лев» (Гарт Девіс, Австралія, 2016, пригодницька мелодрама) мовою оригіналу з субтитрами
19:00 – «Провини наші» (Адам Сміт, Великобританія, 2016, кримінальна драма) озвучений українською мовою
21:00 – «Тоні Ердманн» (Марен Аде, Німеччина, Австрія, 2016, трагікомедія)
2 квітня (неділя)
13:30 – «Рибки» (мультфільм)
15:00 – «Рибки» (мультфільм)
16:30 – «Тоні Ердманн» (Марен Аде, Німеччина, Австрія, 2016, трагікомедія)
19:00 – «Патерсон» (Джим Джармуш, США, 2016, романтична комедія) мовою оригіналу з субтитрами
21:00 – «Провини наші» (Адам Сміт, Великобританія, 2016, кримінальна драма) мовою оригіналу з субтитрами
Вартість квитків: 40 грн.
3. Виставка скла «Жінка»
Галерея Львівської національної академії мистецтв (вул. Кубійовича, 35б) 29 березня – 22 квітня запрошує відвідувачів на виставку живопису і художнього скла Яни Масалович «Жінка».
Виставка студентки 6 курсу кафедри художнього скла ЛНАМ. «Жінка» є ключовим концептом у творчості Яни Масалович. Вона ретранслює її образ у найрізноманітніших варіаціях: спокусницею, мінливою, хвилюючою, ніжною, тендітною наче скло, а іноді такою незворушною… Жінка – це маленький всесвіт, навколо якого все обертається.
Метою проекту є продемонструвати авторське бачення молодою художницею образу жінки, інтерпретованого у живописі та склі.
Живописні твори художниці вирізняються непересічною експресією, динамікою композиційних рішень та особливим відчуттям кольору.
Її роботи у художньому склі демонструють високий мистецький рівень, професійне володіння складними технологічними прийомами та формотворчими методами.